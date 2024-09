Di Euronews

A Kharkiv, missili balistici e droni sono stati sganciati a partire dalla mezzanotte, causando decine di feriti e danni alle infrastrutture. Nel frattempo, Cina e Russia portano avanti esercitazioni navali congiunte

Un attacco di droni russiha distrutto edifici e case in tre quartieri della città ucraina di Kharkiv, nella notte tra mercoledì e giovedì.

L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato di aver abbattuto tutti i 42 droni e uno dei quattro missili lanciati dalla Russia durante l'attacco, come riporta il Guardian. Le difese aeree sono entrate in funzione in nove regioni ucraine.

Il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Synegubov, ha riferito che sei persone sono rimaste ferite in un attacco russo alla città di Kupiansk, a 8 chilometri dalla linea del fronte. Infrastrutture civili, una scuola, un asilo e dieci condomini sono stati danneggiati, ha aggiunto.

Colpiti vari distretti di Kharkiv

Nel distretto settentrionale di Shevchenkivskyi, situato nella seconda città dell'Ucraina, i procuratori locali hanno registrato almeno tre attacchi missilistici, che hanno distrutto due case e incendiato le periferie e una foresta vicina.

Nel distretto di Industrialnyi, una bomba sarebbe caduta tra un asilo e una scuola, mentre nel distretto di Saltivka, residenti e volontari stanno riparando le finestre distrutte di diversi edifici.

Finora non sono state segnalate vittime.

Nel territorio di Zaporizhzhia sono stati condotti 161 attacchi

Nel frattempo, a Zaporizhzhia, circa dodici insediamenti stanno affrontando le conseguenze degli attacchi aerei russi, durante i quali un uomo ha perso la vita e altri due sono rimasti feriti.

Secondo l'amministrazione militare regionale, l'esercito russo ha condotto 161 attacchi sul territorio.

Sei attacchi aerei hanno colpito Komyshuvakha, Yulivka, Hryhorivka, Piatykhatky, Zherebianky e Novodarivka, mentre otto attacchi da lanciarazzi multipli sono stati registrati a Robotyne e Huliaipole.

Ci sono stati 80 attacchi di artiglieria nei territori di Huliaipole, Orikhovе, Novoandriivka, Robotyne, Mala Tokmachka, Malynivka e Levadne, e l'amministrazione locale afferma di aver ricevuto 32 segnalazioni di edifici residenziali e infrastrutture distrutti.

Edificio residenziale colpito da una bomba aerea russa a Kharkiv, in Ucraina Andrii Marienko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il ministero della Difesa russo ha inoltre diffuso un filmato che mostra i droni russi Supercam mentre colpiscono le attrezzature dell'esercito ucraino e le trincee militari.

Sostiene inoltre di aver abbattuto dieci droni esacotteri Baba Yaga appartenenti alle Forze armate ucraine. Euronews non ha potuto verificare in modo indipendente queste affermazioni e dal filmato non si capiscono precisamente ora e località del bombardamento.

Manovre navali congiunte di Russia e Cina

La notizia giunge mentre le guardie costiere di Cina e Russia continuano a condurre esercitazioni congiunte nelle acque del Mar del Giappone, che sono iniziate lunedì e termineranno venerdì.

Secondo il Centro per la Cina e la globalizzazione (Ccg), affiliato al governo di Pechino, le esercitazioni e i compiti di pattugliamento non sono rivolti a terzi e non sono “correlati alle attuali situazioni internazionali e regionali”.