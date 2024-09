Di Joana Mourão Carvalho

La scia di distruzione lasciata dagli incendi ad Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga è impressionante. Ci sono auto carbonizzate, cavi delle telecomunicazioni appesi a pali bruciati e case di cui rimangono solo i muri esterni

PUBBLICITÀ

Le fiamme hanno finalmente ceduto ad Albergaria-a-Velha, nel distretto meridionale di Aveiro, il più colpito dai violenti incendi scoppiati in tutto il Portogallo. Ma la normalità è ancora lontana. All'ingresso della città ci sono ettari e ettari di alberi bruciati e caduti, concessionari con auto carbonizzate e case di cui rimangono solo i muri esterni. Il terreno è ancora fumante e il fumo che colora il cielo di giallo punge gli occhi.

“Lunedì mattina, qui ad Albergaria, è stato il momento più drammatico per noi. Abbiamo avuto molti fronti attivi, soprattutto appena fuori dal paese, vicino al supermercato Continente. Diversi quartieri sono stati evacuati. È stato un momento difficile per tutti. Le risorse erano poche”, ha raccontato a Euronews una giovane donna che vive ad Albergaria-a-Velha.

“C'era molto vento. Subito dopo ci siamo accorti che l'incendio era vicino alle nostre case. Non c'erano pompieri, abbiamo chiamato, ma non c'erano. Non ce n'erano abbastanza, arrivavano solo se era vicino alla casa. Non avevamo acqua, elettricità, niente. Avevamo un fosso dove andavamo a prendere l'acqua, che ancora ce n'era un po', e così abbiamo combattuto e lottato con le fiamme finché non ce ne siamo liberati”, ha raccontato a Euronews un'altra donna che ha assistito da vicino all'incendio.

Le poche persone che si vedono in strada nel centro della città indossano maschere a causa del fumo e delle particelle di cenere che riempiono l'aria.

“La cosa peggiore è stato il fumo. C'erano momenti in cui si poteva respirare solo in casa, perché era impossibile uscire. Avevo una sensazione di bruciore alla gola. Oggi ho dovuto indossare una maschera perché non riuscivo a respirare e anche al lavoro ho dovuto farlo, c'era così tanto fumo. Al mattino la fabbrica era piena di fumo”, racconta una coppia che passeggia nella piazza del municipio.

Scia di distruzione e mancanza di risorse

Secondo il consiglio distrettuale di Aveiro, l'incendio che ha imperversato negli ultimi giorni nel comune ha lasciato almeno quaranta famiglie senza casa e ha causato danni a sei aziende.

Sulla strada tra Albergaria e Sever do Vouga le tracce della distruzione sono visibili ovunque. Le rotaie della strada sono bruciate, i segnali stradali sono fusi. I cavi delle telecomunicazioni sono appesi in mezzo alle strade strette, sostenuti da pali bruciati o caduti. La rete di telefonia mobile sta cedendo mentre squadre di tecnici cercano di sostituire metri e metri di cavi.

Anche qui gli incendi sono stati circoscritti, ma i vigili del fuoco sono esausti dopo tre notti senza sonno. Con una notevole raucedine nella voce dovuta all'esposizione alle fiamme e al fumo, lamentano la mancanza di mezzi aerei e la difficoltà nel raggiungere i focolai, spesso in zone poco accessibili.

Al momento, tutto sembra essere più tranquillo nella regione, ma i danni sono ingenti e la popolazione teme ancora che gli incendi possano divampare nuovamente nei prossimi giorni.