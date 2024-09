Di Liv Stroud

Il Brandeburgo andrà alle urne tra un paio di giorni. Con il governo che ha già adottato politiche di estrema destra nel tentativo di tenersi stretti gli elettori, quali saranno gli sviluppi elettorali?

Il Brandeburgo è l'ultimo Stato della Germania orientale a votare per le elezionistataliprima del voto federale del prossimo anno.

Il Land è governato dai socialdemocratici dagli anni '90, quando la Germania si è riunificata dopo la caduta del muro di Berlino.

A seguito di elezioni simili in altri Stati dell'Est, dove il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) ha ottenuto consensi significativi, l'intera Germania sta osservando con attenzione il voto nel Brandeburgo per vedere se ci saranno cambiamenti drastici anche in questo parlamento statale.

In Germania si tengono 16 elezioni statali ogni quattro o cinque anni e "tutte hanno un certo impatto sulla politica federale perché gli Stati giocano un ruolo importante", ha dichiarato a Euronews Timm Beichelt, professore di studi europei presso l'Università Europea di Viadrina.

In base agli ultimi sondaggi, "probabilmente ci sarà una contrazione per due partiti della coalizione a semaforo del governo federale [esecutivo composto da Partito Socialdemocratico (SPD), Partito Liberale Democratico (FDP) e Verdi]. Quindi, ci sono già cambiamenti significativi. Il segnale per il governo federale è forte, e anche a livello locale".

Poster elettorali a Francoforte sull'Oder Donogh McCabe

Tuttavia, ha affermato che i risultati potrebbero non essere così significativi come negli altri due Stati orientali della Turingia e della Sassonia, che hanno votato il 1° settembre.

In Turingia, i partiti populisti AfD e l'Alleanza di estrema sinistra di Sahra Wagenknecht (BSW) hanno ottenuto più del 50% dei voti e l'AfD è arrivato primo - la prima volta che un partito di estrema destra ha vinto un'elezione statale dalla Germania nazista.

In Sassonia, l'AfD ha ottenuto il secondo posto dopo i conservatori cristiano-democratici (CDU).

Secondo i sondaggi, nel Brandeburgo i partiti populisti potrebbero ottenere il 40% dei voti. "Questo significa che il 60% è ancora per i partiti consolidati o mainstream. Chi vincerà o perderà resta da vedere", ha detto Beichelt.

Perché il populismo è in crescita nel Brandeburgo

Sebbene i partiti tradizionali possano essere collettivamente in vantaggio sui populisti, gli abitanti del Brandeburgo ritengono che non stiano dando risposte alle loro preoccupazioni. Una situazione che spingerebbe gli elettori a votare per protesta, dicono gli esperti.

La sicurezza, la migrazione e l'alto costo della vita sono in cima alle preoccupazioni della gente, ed è qui che entrano in gioco l'AfD e il BSW: entrambi sostengono la riduzione dei flussi migratori, l'alleggerimento delle politiche sul cambiamento climatico e l'interruzione delle forniture di armi all'Ucraina.

"La gente è molto preoccupata per il deterioramento del sistema sanitario", ha spiegato Beichelt. "C'è una grande preoccupazione di non essere più in grado di pagare le bollette".

"Inoltre, la guerra in Ucraina pesa di più sugli abitanti del Brandeburgo che su quelli del resto della Germania", ha aggiunto. "Quindi, dal punto di vista dell'analisi politica, non è troppo difficile capire perché partiti di protesta come l'AfD stiano guadagnando così tanti consensi".

Le aree rurali guardano a destra

Secondo Beichelt, questi problemi sono molto più gravi nelle aree rurali.

"Due terzi dei medici del Brandeburgo hanno più di 60 anni", ha dichiarato a Euronews. "Questo è il sistema sanitario. Il sistema di trasporto pubblico? Non c'è un'infrastruttura adeguata per i treni. In molti luoghi il servizio è attivo solo ogni due ore o non c'è affatto".

Ha anche biasimato i continui lavori di costruzione e manutenzione, che rendono ancora più difficili gli spostamenti per chi vive nelle zone rurali.

Secondo Beichelt, la questione si riduce al fatto che i politici del Brandeburgo non hanno apportato riforme significative o affrontato problemi sociali critici negli ultimi due decenni.

"La politica non si preoccupa delle stesse cose che interessano agli abitanti del Brandeburgo. Ecco perché il sostegno all'AfD è anche un riflesso della delusione nei confronti dei partiti consolidati".

Un impatto più ampio

Il Brandeburgo è governato dal 2013 dal ministro presidente della SPD Dietmar Woidke, che ha giurato di dimettersi se domenica l'AfD dovesse ottenere il maggior numero di voti.

Se l'SPD dovesse andare male, il cancelliere Olaf Scholz potrebbe non essere ricandidato dal partito alle elezioni federali del prossimo anno. Tuttavia, il tempo trascorso dalla SPD in carica nel Brandeburgo potrebbe essere di buon auspicio per le elezioni.

"Nel Brandeburgo sta diventando chiaro che sarà simile alla Sassonia o a molte altre elezioni statali: i ministri in carica sono popolari nei loro Stati e trainano i loro partiti in termini di voti", ha detto Beichelt.

Mentre gli Stati della Turingia e della Sassonia faticano a formare coalizioni, Beichelt ha detto che lo stesso non sarà per il Brandeburgo quando si tratta dell'AfD.

AfD, coalizione possibile con l'Alleanza di Sahra Wagenknecht

"È probabile che ci sia una coalizione con l'Alleanza di Sahra Wagenknecht, perché ci sono solo poche alleanze possibili", ha spiegato.

"Per il sistema elettorale o partitico tedesco, è una novità avere un'alleanza attorno a una persona. Non c'è ancora un programma, solo un nome: Sahra Wagenknecht", ha aggiunto. "Ma in Europa, soprattutto nell'Europa centrale e orientale, conosciamo già queste coalizioni che nascono intorno a personalità e che tendono a non durare a lungo. Se si applica questa regola, si può dire che nel giro di un anno o forse cinque anni al massimo, un partito senza un programma chiaro si dissolverà da solo".

Campagna elettorale a Francoforte sull'Oder Liv Stroud

Qualunque cosa accada nelle elezioni statali, si dovrebbe essere cauti nel valutare l'impatto sulle elezioni federali previste per l'autunno del prossimo anno, poiché in 365 giorni possono accadere molte cose, secondo Beichelt.

"In generale - aggiunge - si dice che i partiti populisti tendono a ottenere quote più alte nelle elezioni statali. Lo abbiamo visto in tre elezioni statali, e ora vedremo se la tendenza continuerà, o se le elezioni federali mostreranno di nuovo risultati più moderati".

Il futuro del Brandeburgo

Il Brandeburgo è importante per Berlino, in quanto ospita l'aeroporto della capitale e la fabbrica Tesla, che dà lavoro a migliaia di persone. Molte persone si trasferiscono nelle aree circostanti il Brandeburgo anche perché faticano a trovare alloggi a prezzi accessibili a Berlino.

Secondo l'Ufficio federale di statistica, nel 2023 17.000 berlinesi si trasferiranno nel Brandeburgo. Il numero di nascite nel Brandeburgo è sceso al livello più basso degli ultimi 30 anni.

La città di Francoforte sull'Oder è una città universitaria, ma passeggiando è evidente che gran parte della popolazione è composta da pensionati.

Dopo il successo dell'AfD in Turingia e Sassonia, il governo federale ha adottato politiche più di destra, tra cui l'introduzione di controlli a campione in tutti i valichi di frontiera terrestri, in seguito a una serie di attacchi mortali con coltello da parte di migranti. I controlli al confine tra Germania e Polonia, tuttavia, sono in vigore dall'anno scorso.

Il tema caldo dell'immigrazione

Tutti i residenti di Francoforte sull'Oder con cui Euronews ha parlato hanno citato l'immigrazione come motivo di tensioni in città.

Rana, originaria del Pakistan ma residente a Francoforte sull'Oder da cinque anni, ha dichiarato di aver notato un aumento dell'immigrazione negli ultimi sei mesi. Prevede che il Brandeburgo voti principalmente AfD. "Recentemente ci sono stati problemi di piccola criminalità - ha detto - Penso che per questo motivo la popolazione locale si stia rivoltando contro gli immigrati".

Non crede che l'AfD possa risolvere i problemi della città "perché non va bene dire che gli immigrati non devono venire qui". Pensa anche che, in caso di successo della destra, si troverebbe ad affrontare più razzismo.

Tuttavia, secondo il Registro Centrale degli Stranieri, a marzo 2023 nel Brandeburgo vivevano poco meno di 200.000 stranieri.

La pensionata con cui Euronews ha parlato, che vive a Francoforte sull'Oder da decenni, ha detto di percepire un'atmosfera negativa. Ha anche parlato di migrazione e ha detto: "Non voglio generalizzare, ma vivo in un grattacielo dove l'80% dei residenti sono polacchi, il 10% sono reinsediati o altro".

"Francoforte sull'Oder è una città di pendolari che ha perso il senso della comunità" ha concluso.