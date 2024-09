Di Euronews

Parlando dal Forum economico di Vladivostok, nella regione dell'Estremo Oriente, il presidente russo Vladimir Putin ha commentato l'offensiva di Kiev contro la regione russa di Kursk. Per il leader del Cremlino Kiev ha spostato risorse da altre zone chiave, come il Donetsk, che ora rischia di cadere

PUBBLICITÀ

Il dispiegamento delle migliori forze ucraine per l'offensiva nella regione russa di Kursk potrebbe portare al collasso delle loro linee difensive in altre aree, come nel Donetsk. Ad affermarlo è il presidente russo Vladimir Putin, dalla sessione plenaria del Forum economico orientale a Vladivostok.

L'Ucraina si è indebolita con l'offensiva a Kursk, sostiene Putin

L'obiettivo dell'Ucraina era far sì che la Russia trasferisse le truppe da un'area all'altra e fermasse l'offensiva nel Donetsk, ma non ci sono riusciti, ha dichiarato il capo del Cremlino.

“L'obiettivo del nemico era quello di innervosirci, agitarci, trasferire truppe da un'area all'altra e fermare la nostra offensiva in aree chiave, principalmente nel Donetsk, la cui liberazione è il nostro obiettivo primario. Ha funzionato o no? No, il nemico non ha avuto successo. Ma, in primo luogo, le nostre forze armate hanno stabilizzato la situazione e hanno iniziato a schiacciarli gradualmente fuori dalle zone di confine. In secondo luogo, e soprattutto, non sono state intraprese azioni per contenere la nostra offensiva”.

Al contrario, trasferendo "le loro unità abbastanza grandi e ben addestrate in queste zone di confine", Kiev si è indebolita in aree chiave e le truppe russe hanno accelerato le operazioni offensive.

Putin: "Estendere cooperazione con i partner"

Per rafforzare la sua posizione a livello globale, la Russia intende espandere la sua partnership con diversi Paesi. "Espanderemo i legami tra l'Estremo Oriente russo e il nostro intero Paese con partner stranieri, amici, con Stati e aziende che sono interessati a una cooperazione affidabile, a lungo termine e reciprocamente vantaggiosa e quindi continueremo a rafforzare la posizione della Russia nel mondo", ha dichiarato Putin.

Per il presidente, l'ulteriore sviluppo della Russia dipende per lo più dallo sviluppo della regione dell'Estremo oriente, in particolare per l'enorme spazio che offre all'iniziativa imprenditoriale. "Il Forum economico orientale è giustamente diventato una piattaforma riconosciuta per stabilire forti contatti commerciali e per discutere questioni strategiche di sviluppo dell'Estremo oriente russo e dell'intera regione Asia-Pacifico", ha proseguito Putin.

Nella regione, la Russia lancerà inoltre una zona di sperimentazione di veicoli aerei senza pilota per scopi civili.

Oltre trenta Paesi sarebbero pronti, secondo il presidente russo, ad "aderire o cooperare" con i Brics. Mosca intende inoltre aumentare il traffico merci lungo la rotta artica, dal Mar di Kara fino allo stretto di Bering.