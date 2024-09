Francia, perché Macron non ha ancora nominato il nuovo primo ministro

La nomina di un primo ministro non sarà sufficiente a risolvere l'attuale crisi politica. Il candidato scelto da Macron dovrà subito superare un voto di sfiducia in Parlamento che potrebbe mettere il presidente francese in difficoltà

A due mesi dal secondo turno delle elezioni parlamentari, il presidente francese Emmanuel Macron non ha ancora nominato il futuro primo ministro del Paese.

L'Assemblea nazionale è attualmente divisa in tre blocchi quasi uguali: la coalizione di sinistra Nuovo Fronte popolare (Nfp), il gruppo centrista di Macron e l'estrema destra del Rassemblement National.

Tutti gli schieramenti hanno chiarito una cosa: nessuno di loro vuole formare una coalizione con gli altri partiti.

Ma nessuno di questi tre blocchi può raggiungere la maggioranza assoluta di 289 seggi senza il sostegno di almeno una parte di un altro schieramento.

"Macron si trova in un dilemma e non riesce a trovare qualcuno che raccolga abbastanza voti per portare avanti l'Assemblea nazionale, unificando il centro. Per questo sta valutando diversi candidati", ha dichiarato a Euronews Hall Gardner, professore emerito di politica internazionale all'Università americana di Parigi.

Ma la nomina del primo ministro è solo uno dei primi ostacoli del pericoloso processo. Il futuro capo del governo dovrà poi superare un voto di sfiducia da parte dei 577 deputati.

"Emmanuel Macron si è messo in una posizione di responsabilità, poiché ha detto che troverà un primo ministro che sopravviverà a un voto di sfiducia. Se il suo primo ministro venisse rovesciato, sarebbe un fallimento direttamente attribuibile a lui", ha dichiarato Emmanuel Rivière, politologo ed esperto di sondaggi.

"La cosa migliore che Macron avrebbe potuto fare sarebbe stata quella di dire ai diversi blocchi di risolvere la questione tra di loro".

"Ciò che colpisce è che si tratta di discussioni bilaterali che il presidente sta avendo. In qualsiasi altra democrazia europea non funziona così. Le discussioni si sarebbero svolte tra gruppi politici. Avrebbe fatto una grande differenza. Ma oggi, credo che sia un po' tardi per tentare questa opzione per Macron", ha detto Rivière.

Chi sono i diversi candidati finora?

Negli ultimi giorni sono circolati diversi nomi, tra cui quello di Bernard Cazeneuve, ex premier socialista sotto il presidente François Hollande. Tuttavia, Cazeneuve ha dichiarato che vorrebbe abrogare la controversa riforma delle pensioni di Macron, una linea rossa per il campo presidenziale.

Anche il politico conservatore di destra Xavier Bertrand è in corsa. Tuttavia, il Rassemblement National guidato da Marine Le Pen ha già annunciato che il suo partito voterà contro di lui e farà cadere un eventuale governo guidato da Bertrand.

Un'altra opzione: Thierry Beaudet, un funzionario poco conosciuto e presidente del Consiglio economico, sociale e ambientale francese.

"Sulla carta sembra un buon tecnocrate, ma non ha le competenze politiche per gestire un parlamento così diviso", ha detto il Prof. Gardner.

Da mercoledì, il conservatore Michel Barnier è diventato l'ultimo candidato. Barnier è stato due volte commissario europeo e, tra il 2016 e il 2021, capo negoziatore dell'Ue per la Brexit.

Da mercoledì sera, Michel Barnier, ex capo negoziatore della Brexit, è diventato il nuovo candidato Michel Euler/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Quanto può aspettare ancora Macron?

Già nel 2017, durante un'intervista al canale televisivo France 2, Macron si è descritto come colui che è in ultima analisi responsabile dell'intera quarta dimensione del tempo. "Rimarrò il padrone degli orologi, voi (i media) dovrete abituarvi, ho sempre fatto così", aveva detto ai giornalisti.

Oggi sembra che il padrone dell'orologio si stia lasciando sfuggire il tempo. Sebbene il capo dello Stato possa costituzionalmente prendersi il tempo necessario per nominare un premier, si stanno avvicinando due scadenze cruciali.

La Francia deve presentare all'Ue le sue proposte di riduzione della spesa pubblica entro il 20 settembre, anche se la scadenza può essere prorogata fino a ottobre.

Per rispettare le regole dell'Ue, la Francia dovrebbe effettuare tagli per almeno 30 miliardi di euro nel 2025.

A giugno, la Commissione europea ha formalmente ammonito la Francia per i suoi deficit di bilancio eccessivi.

Inoltre, il piano di bilancio 2025 del Paese deve essere presentato all'Assemblea nazionale il primo ottobre.