La visita di Macron a Belgrado avviene meno di cinque mesi dopo avere ospitato a Parigi il suo omologo serbo, Aleksandar Vučić. Questo viaggio sarà l'occasione per i due capi di Stato di discutere di questioni economiche, difesa, energia e intelligenza artificiale

Dopo aver dichiarato ad aprile che il futuro della Serbia è "all'interno dell'Unione europea e da nessun'altra parte", il presidente francese Emmanuel Macron continua la sua campagna di influenza nei Balcani occidentali.

Secondo l'Eliseo, il capo di Stato si recherà in visita ufficiale a Belgrado il 29 e 30 agosto. Uno dei temi più scottanti sarà la vendita di 12 caccia Rafale di produzione francese per un valore di 3 miliardi di euro.

Belgrado ha aumentato la spesa per gli armamenti quest'anno e "la Francia è diventata una delle destinazioni preferite per lo sforzo di riarmo serbo", ha dichiarato a Euronews Sophie Gueudet, ricercatrice specializzata in Balcani occidentali presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa nell'ambito del progetto Horizon Re-Engage in Italia.

Si tratta di un tentativo di Macron di rinsaldare le relazioni bilaterali cercando di distogliere la Serbia dalla dipendenza dalla Russia per i sistemi di difesa e sicurezza.

La Serbia firmerà un accordo per l'acquisto di 12 jet da combattimento francesi Rafale, segnando così un allontanamento dal suo tradizionale fornitore militare, la Russia Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Riavvicinare Aleksandar Vučić, presidente della Serbia, alla sfera dell'Ue potrebbe essere vista come una mossa diplomatica intelligente da parte di Macron", spiega Gueudet.

Una falsa illusione secondo altri esperti. "La Serbia ha coltivato buoni legami anche con la Russia e la Cina negli ultimi anni", oppone Florian Bieber, professore di storia e politica dell'Europa sudorientale all'Università di Graz.

Il leader cinese Xi Jinping ha visitato Belgrado nel maggio scorso nell'ambito della sua prima visita in Europa dopo la pandemia di Covid-19. Pechino ha investito miliardi in Serbia, in particolare nel settore minerario e manifatturiero.

Per quanto riguarda la Russia, la Serbia rimane il suo più stretto alleato nei Balcani occidentali grazie alla solida cooperazione energetica, all'opposizione all'indipendenza del Kosovo e alla comune religione ortodossa orientale.

"Ogni volta che ci sono questi partenariati con l'Ue, Belgrado riesce a bilanciare anche le sue relazioni con la Cina e la Russia. La Serbia non metterà mai tutte le sue uova in un solo paniere", ha dichiarato Strahinja Subotić, ricercatrice senior presso l'European Policy Center di Belgrado.

"Finché la Serbia rimarrà dipendente dalla Russia per quanto riguarda l'energia e il Kosovo, il Cremlino avrà sempre un'influenza", ha dichiarato Subotić a Euronews.

Lo spinoso tema dell'adesione della Serbia all'Ue

Un'altra questione importante sarà l'adesione della Serbia all'UE, che dipende in larga misura dalla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo.

Belgrado non riconosce la sovranità di Pristina, che ha dichiarato l'indipendenza nel 2008. Negli ultimi anni sono falliti numerosi tentativi di riappacificazione e dialogo guidati da Bruxelles.

"A causa del contesto geopolitico teso e dell'assenza di un sistema di controlli e contrappesi rispetto a ciò che la Serbia farà con queste maggiori capacità di difesa, sono scettico sul fatto che sia una decisione saggia per la Francia vendere armi alla Serbia", ha detto Gueudet.

Macron è sembrato schierarsi con la Serbia nel conflitto. All'inizio di agosto, la Francia ha condannato "il moltiplicarsi di azioni unilaterali da parte delle autorità kosovare", che "mettono a rischio gli sforzi di normalizzazione".

Ma gli analisti restano scettici sulla volontà politica di Vučić di procedere effettivamente all'integrazione nell'Ue.

"Questi tentativi cercano di avvicinare la Serbia all'Ue più attraversoelementi economici che valori di integrazione dell'Ue", ha detto Florian Bieber.

"Ufficialmente, la Serbia è impegnata nell'adesione all'Ue, ma negli ultimi anni non ci sono stati progressi sostanziali", ha spiegato.

Mentre Belgrado ha fatto qualche passo avanti nel settore giudiziario, sono stati compiuti progressi limitati nello Stato di diritto, nella lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e alla libertà di espressione, secondo il rapporto annuale sui progressi della Serbia pubblicato dalla Commissione europea nel 2023.

"A Vučić piacerebbe far parte dell'Ue, ma solo se può comportarsi come l'ungherese Viktor Orban", ha commentato Subotić.

Il Parlamento europeo ha accusato l' Ungheria, Stato membro dell'Ue, di essere sempre più arretrata negli ultimi anni in materia di Stato di diritto, corruzione e diritti Lgbtqa+.

Aderendo a questi principi democratici necessari per entrare nell'Ue, gli esperti ritengono che il governo di Vučić - spesso accusato di reprimere gli oppositori politici e di imbavagliare i media indipendenti - potrebbe avere molto da perdere.