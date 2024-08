Di Euronews Agenzie: AP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Continua l'avanzata ucraina a Kursk, attacco di droni su tre regioni russe. Kiev spera che l'incursione a sorpresa in Russia, iniziata il 6 agosto, cambi la dinamica del conflitto che dura da più di due anni

L'Ucraina stringe la morsa: il ministero della Difesa russo afferma che sono stati intercettati e distrutti cinque droni ucraini, due nella regione di Belgorod, uno nella regione di Kursk e due nella regione di Rostov. "Durante la scorsa notte - si legge nella nota - il tentativo di attacco terroristico del regime di Kiev contro strutture nel territorio russo con l'uso di veicoli aerei senza pilota è stato sventato.

Intanto, l'esercito ucraino continua ad avanzare nella regione russa di Kursk, in particolare a sud-est di Sudzha. In un videomessaggio, il presidente ucraino Zelensky diffonde il report militare: "L'operazione continua esattamente come ci aspettavamo - dice - Il coraggio degli ucraini sta facendo grandi cose. La nostra presenza sta diventando sempre più forte. Voglio ringraziare ogni soldato che contribuisce a questo: tutti i militari, sergenti e comandanti", ha dichiarato Zelensky.

Evacuazioni a Kursk

Più di 3.000 persone sono state evacuate nelle ultime 24 ore dalle aree della regione occidentale russa di Kursk, colpita dall'incursione in corso dell'esercito ucraino.

Il ministero delle Emergenze russo ha dichiarato sabato che più di 10.000 residenti locali sono stati ospitati in centri di accoglienza temporanea in altre parti del Paese. L'offensiva, che secondo le autorità russe ha portato all'evacuazione di oltre 120.000 civili, è stata uno shock per molti abitanti dell'oblast' di Kursk, che confina con l'Ucraina.

"Nessuno si aspettava che questo tipo di conflitto fosse possibile qui", ha dichiarato Yan Furtsev, membro del partito di opposizione locale, Yabloko. "Ecco perché c'è tanta confusione e panico, perché i cittadini stanno arrivando (dalle zone del fronte) e sono spaventati, molto spaventati".

Un soldato ucraino nella città di Sudzha nella regione di Kursk, 16 agosto 2024

Un'audace spinta militare ucraina nella regione russa di Kursk ha visto le forze di Kiev conquistare diversi villaggi, fare centinaia di prigionieri e costringere all'evacuazione decine di migliaia di civili. Si tratta del più grande attacco alla Russia dalla Seconda Guerra Mondiale.

In più di una settimana di combattimenti, le truppe russe stanno ancora lottando per scacciare le forze ucraine. Kiev spera che l'incursione a sorpresa in Russia, iniziata il 6 agosto, cambi la dinamica del conflitto che dura da più di due anni. I funzionari ucraini hanno però ripetutamente affermato che l'obiettivo dell'operazione non è quello di occupare la Russia.

"L'Ucraina non è interessata a occupare i territori russi", ha dichiarato venerdì a X uno degli assistenti di Zelenskyy, Mykhailo Podolyak.

"Nella regione di Kursk, possiamo vedere chiaramente come lo strumento militare venga utilizzato in modo oggettivo per convincere la Russia a partecipare a un processo negoziale equo", ha detto.