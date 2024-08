Il Primo Ministro britannico ha detto che verrà fatto tutto il necessario per assicurare gli agitatori alla giustizia. I disordini in alcune zone del Paese sono scoppiati dopo l'accoltellamento in cui sono morte 3 bambine durante un corso di danza.

Downing Street ha confermato che lunedì si terrà una riunione di emergenza dopo che più di 150 persone sono state arrestate a seguito di disordini violenti nelle città del Regno Unito durante il fine settimana.

L'annuncio arriva dopo la condanna del primo ministro del Regno Unito Keir Starmer delle "violenze di estrema destra", scoppiate dopo l'accoltellamento che ha provocato la morte di tre bambini.

In una dichiarazione rilasciata domenica, il premier ha giurato che il suo governo farà "tutto il necessario per assicurare questi delinquenti alla giustizia".

La riunione convocata da Starmer, chiamata Cobra (dal Cabinet Office Briefing Room A di Whitehall) è un comitato di risposta alle emergenze che riunisce ministri, funzionari pubblici, polizia, funzionari dell'intelligence e altri soggetti competenti in merito ai temi da affrontare. La riunione di lunedì avrà lo scopo di fornire al governo un aggiornamento sulle violenze del fine settimana e sul come affrontarle nei prossimi giorni.

Scontri tra manifestanti e polizia davanti all'Holiday Inn Express di Rotherham, Inghilterra, 4 agosto 2024. Danny Lawson/PA

Disordini e violenze in tutto il Paese

Mentre Starmer parlava, a Rotherham la polizia ha dovuto lottare per trattenere una folla di rivoltosi di estrema destra che stavano cercando di fare irruzione in un hotel Holiday Inn Express che ospitava richiedenti asilo.

Almeno 10 agenti di polizia sono rimasti feriti, dopo che gli agitatori li hanno colpiti con assi di legno e hanno spruzzato con l'estintore. Un poliziotto ha perso i sensi e ha riportato una ferita alla testa, mentre almeno altri due hanno riportato sospette fratture. I dipendenti dell'hotel e i residenti erano "terrorizzati", ma non ci sono stati feriti.

Dimostranti spaccano le finestre durante una protesta anti-immigrazione davanti all'Holiday Inn Express di Rotherham, Inghilterra, 4 agosto 2024 Danny Lawson/PA

Scontri anche a Middlesbrough, dove alcune persone hanno infranto le finestre di case e auto e hanno lanciato oggetti verso la polizia. A Bolton, i manifestanti anti-immigrazione sono stati affrontati da un gruppo di 300 persone mascherate al grido di "Allahu Akbar", ma scene di violenza simili si sono viste anche a Southport, Belfast, Hartlepool, Hull, Liverpool, Stoke-on-Trent, Nottingham, Sunderland durante tutta la settimana.

"Non c'è alcuna giustificazione per questa azione e tutte le persone di buon senso dovrebbero condannare questo tipo di violenza", ha detto il Primo Ministro. "Non esiterò a chiamarla per quello che è, delinquenza di estrema destra", ha aggiunto.

Il Primo Ministro britannico Keir Stermer durante un meeting al 10 di Downing Street, Londra, Inghilterra, 1 agosto 2024 Henry Nicholls/AP

L'attore chiave delle proteste: Stephen Yaxley-Lennon, detto Tommy Robinson

I disordini hanno colpito il Regno Unito dopo che la settimana scorsa sono morte tre bambine e sono rimaste ferite diverse persone durante un aggressione a un corso di danza. Secondo notizie rivelatesi poi false, l'aggressore era musulmano e di origine immigrata.

La polizia ha avvertito che altri crimini potrebbero non essere affrontati al meglio, perché migliaia di agenti sono stati dispiegati per combattere i disordini.

Gli appelli alle proteste sono arrivati da tutti i social media, ma un attore chiave nell'amplificarli è Stephen Yaxley-Lennon, un agitatore estremista di lunga data che si fa chiamare Tommy Robinson.

Ha guidato la English Defence League, un'organizzazione islamofoba di estrema destra che la polizia del Merseyside ha ricollegato a una violenta protesta a Southport martedì, un giorno dopo l'accoltellamento.

"Le persone in questo paese hanno il diritto di essere al sicuro, eppure vediamo comunità musulmane prese di mira, attacchi alle moschee, altre comunità minoritarie prese di mira, saluti nazisti per strada, attacchi alla polizia, violenza sfrenata insieme alla retorica razzista", ha detto Starmer, "Vi garantisco che vi pentirete di aver preso parte a questo disordine, sia direttamente, sia per coloro che hanno fomentato questa azione online e poi sono scappati via. Questa non è una protesta. È una violenza organizzata che non ha posto nelle nostre strade o online".

Starmer ha giurato di porre fine al caos dicendo che la polizia di tutto il Regno Unito riceverà maggiori risorse e che coloro che hanno partecipato alle proteste dovranno affrontare "la piena forza della legge".