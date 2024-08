Esperti legali e membri del corpo di Polizia nazionale consultati da Euronews assicurano che l'arresto del leader secessionista catalano in fuga dalla giustizia è un dato di fatto

PUBBLICITÀ

Carles Puigdemont è tornato in Spagna. Questo giovedì intende partecipare alla sessione plenaria dell'investitura del presidente della Generalitat, il governo catalano. Lui stesso ha annunciato che sta intraprendendo quello che considera "il viaggio di ritorno dall'esilio".

"In condizioni democratiche normali, per un deputato come me annunciare la sua intenzione di partecipare alla sessione sarebbe inutile e irrilevante, ma le nostre non sono condizioni democratiche normali", ha detto il leader secessionista in fuga dalla giustizia.

La realtà è che, dopo che la Corte suprema ha deciso di non concedere l'amnistia per il reato di appropriazione indebita di fondi pubblici, su di lui pende un mandato d'arresto che dovrà essere notificato una volta entrato in territorio spagnolo.

Ma non si sa cosa accadrà effettivamente, visto che Puigdemont intende partecipare alla sessione plenaria di investitura di Salvador Illa come deputato autonomo. Non è chiaro, ad esempio, se potrà essere arrestato una volta entrato nell'Aula.

Euronews ha parlato con alcuni membri della Polizia nazionale. "Quando entrerà in Spagna sarà perfettamente localizzato e se ci sarà davvero la volontà di arrestarlo, la polizia lo farà", dice César Alvarado, uno dei portavoce dell'associazione Una polizia per il XXI secolo.

Per quanto riguarda la possibilità che Puigdemont si "rifugi" all'interno del Parlamento, Alvarado chiarisce che questo spazio "non ha una condizione speciale", quindi "potrebbe essere arrestato in qualsiasi momento proprio lì".

Carles Puigdemont. Francisco Seco/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Il presidente della Camera autonoma è Josep Rull, membro di Junts, il partito fondato da Puigdemont. Rull ha offerto il suo ufficio al leader fuggitivo come luogo sicuro. Di fronte a questi fatti, il Partito popolare lo accusa di aver "stravolto i regolamenti" per "adattarli alle esigenze di Puigdemont".

Ciò che è chiaro è che con il suo ritorno rischia l'arresto. L'avvocato Antonio Gómez de Olea spiega a Euronews che all'interno del Parlamento "possono esserci delle protezioni o, diciamo, degli impedimenti quando si tratta di arrestare l'ex vicepresidente catalano".

"Ma alla fine, trattandosi di territorio nazionale, finirà per essere arrestato, perché un parlamento non ha lo stesso status giuridico di un'ambasciata di un Paese dell'Ue o di un Paese terzo", aggiunge Gómez de Olea.

Tutto ciò suggerisce che la detenzione è inevitabile. Tuttavia, potrebbe essere effettuata dalla polizia regionale, i Mossos d'esquadra, o dalla Polizia nazionale o dalla Guardia civil. Il protocollo è diverso a seconda dell'organo che lo esegue.

Cosa succederà quando Puigdemont verrà arrestato?

"Se l'arresto viene eseguito dalla Polizia nazionale o dalla Guardia civil, ci si rivolge direttamente alla Corte Suprema. Se viene arrestato dai Mossos, deve farlo un comandante, dopo averlo salutato e introdotto nel veicolo senza manette per trasferirlo al Tribunale di dovere", precisa l'agente César Alvarado.

Va tenuto presente che il capo dei Mossos, Eduard Sallent, è in vacanza, quindi sarà un luogotenente a coordinare l'arresto e a portarlo a termine. È prevedibile che gli agenti agiscano ancor prima che Puigdemont arrivi a Barcellona, dove il suo partito ha previsto una cerimonia di "benvenuto istituzionale" all'Arco di Trionfo, poco lontano dal Parlamento catalano, un'ora prima della sessione plenaria.

Carles Puidemont. Francisco Seco/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

L'avvocato consultato da Euronews assicura che "potrebbe essere trattenuto ai posti di frontiera sia via mare, sia via terra, sia via aerea. Poiché c'è libera circolazione tra Francia e Spagna, non possono fermare il suo veicolo se arriva in auto. In tal caso, lo tratterrebbero una volta che si trova nel territorio nazionale".

Una volta trasferito in tribunale, la corte "deciderà sulla liberazione di Carles Puigdemont ed è molto probabile che il suo avvocato invocherà la legge sull'amnistia per difendere la libertà del condannato", afferma Antonio Gómez de Olea.

"Se il giudice di turno ritiene che debba essere messo a disposizione del giudice Pablo Llarena, che ha emesso il mandato d'arresto nei suoi confronti, sarà trasferito a Madrid e qui sarà raccolta la sua dichiarazione", aggiunge.

PUBBLICITÀ

Una volta a Madrid "si deciderà, in conformità con l'articolo 505 della Legge di procedura penale, se sarà sottoposto a custodia cautelare o se al contrario dovrà essere rilasciato".

L'ex presidente Carles Puigdemont andrà in prigione?

"Potrebbe essere sottoposto alla custodia cautelare se il giudice Llarena dovesse valutare la presenza di rischio di fuga, distruzione di prove o reiterazione del reato". Ciò suggerisce, secondo gli esperti legali consultati da Euronews, che la detenzione preventiva è effettivamente possibile in questo caso.

Altre fonti di polizia contattate da Euronews affermano che gli agenti delle Unità di intervento della polizia, noti come "polizia anti-sommossa", sono stati convocati prima del loro possibile e in tal caso imminente trasferimento nella capitale catalana per contenere i disordini previsti.

Imagen de archivo de manifestaciones a favor de Carles Puigdemont y de la independencia catalana. Francisco Seco/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

IComitati per la difesa della Repubblica e associazioni come Omnium cultural, gruppi organizzati di attivisti pro-indipendenza i cui leader sono stati processati per gravi reati di sedizione o disordine pubblico e persino accusati di terrorismo, hanno indetto manifestazioni e raduni contro l'investitura di Salvador Illa.

PUBBLICITÀ

Si prevede che questi gruppi coordineranno proteste di massa nel caso in cui Puigdemont venisse arrestato giovedì prima del suo arrivo alla sessione plenaria.

Perché c'è un mandato di arresto per Puigdemont?

Il leader di Junts è fuggito dalla giustizia spagnola nel 2017, quando al di fuori dei canali democratici ha effettuato una dichiarazione unilaterale di indipendenza della Catalogna, andando contro la legge spagnola, la volontà dell'opposizione e la stessa Costituzione e dopo che il Consiglio generale della magistratura aveva ribadito l'illegalità del gesto.

Quest'anno il governo spagnolo ha approvato una controversa legge di amnistia "per la riconciliazione", che implica l'oblio di tali crimini. La legge è il risultato delle condizioni imposte dai due principali partiti pro-indipendenza catalana, Junts e Erc, al Congresso nazionale per appoggiare un nuovo mandato di Pedro Sánchez come primo ministro.

Pedro Sánchez junto a Salvador Illa, ganador de las elecciones en Cataluña. Francisco Seco/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Ma, come già detto, il magistrato della Corte suprema Llarena non ha ritenuto applicabile l'amnistia al reato di appropriazione indebita di fondi pubblici di cui è accusato il leader di Junts. Tutti gli altri reati, suoi e degli altri attori coinvolti nel processo indipendentista illegale, sono stati cancellati.

PUBBLICITÀ

La giustizia spagnola ritiene che il governo catalano dell'epoca, guidato da Puigdemont, abbia sottratto fondi pubblici dirottando il denaro allosvolgimento del referendum illegale del 1° ottobre, fatto per il quale è ancora attivo il mandato di arresto.