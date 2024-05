Spagna: approvata la legge di amnistia

Di Euronews

Via libera del Congresso spagnolo alla legge di amnistia per gli implicati nel processo secessionista in Catalogna, si attende ora la firma del re

Gli sforzi dell'opposizione per ostacolare l'approvazione della controversa legge di amnistia sono stati vani. Il Psoe e i suoi alleati hanno approvato con 177 voti a favore la legge di amnistia per gli implicati nel processo secessionista in Catalogna.

Nonostante il veto imposto dal Partito Popolare al Senato, l'aritmetica parlamentare della Camera bassa ha permesso di approvare definitivamente l'amnistia. Ora la palla passa alla magistratura. I giudici hanno la responsabilità di applicare questa legge a coloro che sono stati coinvolti nel processo culminato nella dichiarazione unilaterale di indipendenza dell'ottobre 2017, tra cui l'ex presidente della Generalitat e leader di Junts, Carles Puigdemont.

È stato lo stesso Puigdemont a sollecitare Pedro Sánchez a formulare tale legge in cambio del suo appoggio nell'investitura dopo le ultime elezioni generali. I giudici sono ora incaricati di applicare il testo una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.

A causa dell'assenza del Re, la legge non verrà pubblicata subito nella Gazzetta Ufficiale dello Stato. Pertanto, finché il monarca non la firmerà, non sarà entrata definitivamente in vigore. Questo fine settimana, Felipe VI parteciperà all'insediamento del presidente eletto della Repubblica di El Salvador, Nayib Bukele.

I voti contrari sono stati 172 contrari. Il margine è così stretto che è stato chiesto ai deputati socialisti di passare la notte a Madrid per evitare possibili assenze che potrebbero compromettere i piani del Psoe.

Pedro Sánchez non era presente al dibattito sulla legge, ma ha preso parte al voto da un'aula in cui si sentivano grida di “Sánchez traditore”. Questa storica giornata legislativa arriva dopo sei complicati mesi di negoziati tra il partito di governo e i suoi partner.

Critiche alla legge di amnistia

La legge amnistierà un totale di 370 accusati nell'ambito del processo. I membri del governo sostengono che la legge è “a favore della normalizzazione della convivenza in Catalogna”.

I partiti pro-indipendenza con cui Pedro Sánchez ha negoziato questa legge, Junts e Erc, hanno festeggiato la sua approvazione, assicurando che questo giovedì è un “giorno storico”. L'ancora presidente della Generalitat, Pere Aragonès, ha espresso sui suoi social network che oggi “la democrazia vince”.

Il Partito Popolare ha invece detto che si tratta di “una cessione ai sostenitori pro-indipendenza affinché Sánchez resti alla Moncloa” e ha definito il regolamento “disgustoso”.