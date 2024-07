Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

I produttori tedeschi si sono opposti alla richiesta turca di concedere lo status di “specialità tradizionale garantita” al döner kebab a livello europeo, dando inizio a un periodo di sei mesi per risolvere le divergenze

La Germania si è opposta alla richiesta sottoposta dalla Turchia alla Commissione Ue, di concedere al döner kebab un riconoscimento europeo simile a quello della pizza napoletana e del jamon serrano spagnolo, hanno riferito fonti vicine alla questione a Euronews.

Ad aprile la Turchia ha presentato una domanda per registrare il nome döner in Europa, in modo che possa essere utilizzato solo da quei produttori che si conformano al metodo di produzione e alle specifiche di prodotto registrate.

I produttori tedeschi contro la richiesta della Turchia sul kebab

Il 24 luglio si è conclusa la fase di consultazione che ha permesso agli Stati membri dell'Ue di contestare la registrazione per motivi legati, ad esempio, alla proprietà intellettuale; un portavoce della Commissione ha confermato a Euronews che sono state ricevute opposizioni alla domanda, anche se l'esecutivo dell'Ue ha rifiutato di confermare quale Paese si sia opposto alla richiesta.

Due fonti coinvolte hanno riferito a Euronews che il ministero federale tedesco dell'Alimentazione e dell'Agricoltura ha comunque presentato un'opposizione alla richiesta turca. Le fonti hanno affermato che il ministero tedesco ha presentato la sua istanza sulla base dei feedback e delle posizioni presentate da diverse associazioni di produttori tedeschi, aggiungendo che la resistenza alla richiesta turca riflette la posizione dei produttori tedeschi piuttosto che quella del governo.

La fase successiva della procedura vedrà la Commissione valutare l'ammissibilità dell'opposizione e quindi facilitare le discussioni tra il richiedente e l'avversario, concedendo fino a sei mesi di tempo per raggiungere un accordo che, se raggiunto, dovrà essere comunicato alla Commissione entro un mese. Che si raggiunga o meno un accordo, la decisione finale sulla registrazione spetterà alla Commissione, secondo quanto dichiarato da un portavoce.

Disputa tra Germania e Turchia sulle modalità di preparazione del kebab

La Turchia vuole ottenere un marchio di protezione di "specialità tradizionale", simile a quelli già concessi alla pizza napoletana e al jamon serrano spagnolo. Pur essendo talvolta collegate al sistema delle denominazioni d'origine protette (Dop) dell'Ue, le specialità tradizionali non fanno parte del quadro delle indicazioni geografiche (Ig), che offre il più alto livello di protezione intellettuale per gli alimenti in Europa.

Tuttavia, l'obiettivo della richiesta della Turchia è quello di registrare il nome döner in Europa, assicurando che il suo uso sia limitato ai produttori che aderiscono ai metodi e alle specifiche registrate. In caso di esito positivo, solo le fette di manzo e agnello "tagliate orizzontalmente in cotolette di 3-5 mm di spessore" potrebbero essere etichettate come yaprak (o affettato) döner, mentre le cotolette di pollo devono avere uno spessore di 1-2 cm.

Questi dettagli tecnici specificati nella domanda sono la probabile causa di attriti tra i produttori tedeschi e turchi sulle modalità di produzione dello street food più popolare in Germania.

Il termine döner deriva dal verbo "dönmek" ("girare" in inglese), ma la maggior parte degli europei lo conosce semplicemente come döner kebab - con l'aggiunta del nome usato nella parola araba per tutti i tipi di carne cotti davanti al fuoco.