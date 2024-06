Di euronews

La cucina turca offre ai viaggiatori vegetariani e vegani un'ampia scelta: ecco la nostra selezione dei piatti migliori e dove mangiarli.

Quando si pensa alla cucina turca, le prime cose che vengono in mente sono le kofte e il kebab, ma in realtà molti piatti sono vegetariani e vegani. Inoltre, negli ultimi anni si è assistito a un aumento esponenziale di ristoranti vegetariani e vegani in tutto il Paese, che offrono ai viaggiatori l'opportunità di degustare la cucina turca senza scendere a compromessi con le proprie esigenze alimentari.

Sebbene molte delle più grandi città offrano ottimi ristoranti e caffè per i vegetariani, la maggior parte della cucina turca di tutti i giorni si adatta facilmente a chi non mangia carne. I simit sono panini ricoperti di semi di sesamo, simili ai bagel, che costituiscono uno spuntino economico e semplice. Mentre i kahvaltı (pietanze della colazione turca) prevedono un'ampia scelta di opzioni vegetariane tra cui pane fresco, formaggio, olive, pomodori, cetrioli, marmellate e prodotti da forno croccanti come il börek e il kalem böreği ma questo è solo l'inizio. Ci sono anche molte pide, una specie di focacce accompagnate da una varietà di condimenti, molti dei quali sono vegetariani.

Siete curiosi? Ecco cosa e dove mangiare in Turchia.

Mücver - frittella o crespella turca a base di zucchine grattugiate. Agenzia per la promozione e lo sviluppo del turismo della Turchia (TGA)

Andate a: Community Kitchen, Istanbul

Scegliete: versioni vegane di piatti tipici turchi

Sul lato nord del Corno d'Oro, questo piccolo ristorante con pareti in mattoni è specializzato nella cucina turca vegana. I clienti vegani saranno deliziati dalle loro versioni di kebab (a base di seitan), kofte e baklava. Il menu varia a seconda della stagione, ma è molto probabile che possiate assaggiare il loro famoso doner kebab vegano insieme ad alcuni dei loro dolci. Fate un salto di sabato per assaggiare i succulenti brownie vegani della cucina. L'atmosfera è rilassata, con libri e riviste vegani sparsi qua e là e un arredamento rustico in legno su cui adagiarsi.

Come raggiungerlo: prendete il tram per Beyoğlu Tünel o andate a piedi dal terminal dei traghetti di Karakoy, a soli 15 minuti di distanza.

Il kısır è un'insalata a base di bulgur. Agenzia per la promozione e lo sviluppo del turismo della Turchia (TGA)

Andate a: Dr. Falafel, Ankara

Scegliete: falafel di tutti i tipi

I falafel sono un classico della cucina mediorientale e questo locale informale nel vivace quartiere del centro di Ankara ha deciso di offrire nuove varianti delle insalate e dei wrap molto in voga in Europa occidentale. Gli hamburger, i wrap, i panini e i piatti di meze hanno tutti come base i falafel, che vengono preparati alternativamente con proteine di piselli o ceci. Inoltre, le opzioni per i "pasti" sono accompagnate dall'Ayran, una bevanda fredda a base di yogurt diffusa in tutto il Paese. Dr. Falafel propone anche versioni vegane per non far mancare nulla ai visitatori intolleranti al lattosio.

Come raggiungerlo: a piedi, dieci minuti a sud dalla stazione della metropolitana di Kızılay.

Andate a: Junk Vegan, Ankara

Scegliete: fast food vegano (e il loro budino al cioccolato e la torta di biscotti)

Essere vegani non significa mangiare solo insalata e verdure. Questo ristorante nella capitale del Paese si rivolge ai vegetariani che desiderano un hamburger con patatine fritte e offre una varietà di deliziosi panini, wrap, hamburger e contorni fritti a base di carne macinata di soia. Ci sono anche intingoli, succhi di frutta e il nostro piatto preferito del menu: la bisküvili pasta o torta di biscotti. Questo dolce è accompagnato da una parte di budino al cioccolato ed è una vera e propria coccola a base vegetale.

Come raggiungerlo: a circa 20 minuti a piedi in direzione sud su Atatürk Boulevard dalla stazione della metropolitana di Kızılay.

Pide - un piatto a base di piadina che può essere accompagnato da condimenti vegetariani - e bicchieri di Ayran. Agenzia per la promozione e lo sviluppo del turismo della Turchia (TGA)

Andate a: Cappadocia Pide House, Goreme

Scegliete: le pide, naturalmente!

La Cappadocia è in cima alla lista dei desideri di molti turisti che visitano la Turchia per la prima volta ed è importante restare energici mentre si visita una delle destinazioni più suggestive del Paese. Dopo una mattinata trascorsa a visitare il Museo all'aperto di Goreme, rifocillatevi con una porzione di pide in questo affascinante ristorante, specializzato in focacce turche. L'interno è adatto per pranzi informali in un ambiente con pareti di mattoni, mentre l'esterno coi suoi numerosi tavoli dà una sensazione di cene all'aperto. Provate il tè turco per accompagnare la vostra pide, che può essere servita con funghi, formaggio, pomodori e persino noci sopra.

Come raggiungerlo: a piedi; Goreme è piccola e quindi facile da esplorare a piedi. Dirigetevi al numero 16 di Hakki Pasa Meydani.

Cuori di carciofo (enginar) ripieni di verdure e brasati in olio d'oliva. Agenzia per la promozione e lo sviluppo del turismo della Turchia (TGA)

Andate a: Bolulu Osman's Restaurant

Scegliete: dei piatti tradizionali turchi in un ambiente iconico

Sulla costa meridionale della Turchia, a poche ore a ovest di Antalya, si trovano le rovine dell'antica città di Patara. I resti romani (tra cui l'anfiteatro, le porte della città e la via principale ben conservata) risalgono al 100 d.C. e attirano turisti da tutto il mondo. Ma oltre alla sua incredibile storia, Patara vanta anche alcuni ottimi punti di ristoro, tra cui questo gioiellino informale. L'ampio menu comprende tutti i piatti tipici turchi - kebab, pide, meze, ayran - oltre a piatti di pasta e moussaka. Oltre ai prezzi accessibili e alle gustose specialità, uno dei suoi punti di forza è che si trova a soli cinque minuti di auto dalla splendida spiaggia di Patara.

Come raggiungerlo: prendete un aereo per Dalaman e percorrete 120 km in auto o con l’autobus fino a Patara.