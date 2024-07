La Commissione europea ha pubblicato la nuova edizione del Rapporto sullo Stato di diritto, da cui emergono persistenti problemi legati alla libertà di stampa in vari Paesi dell'Ue

La relazione esamina la situazione in tutti gli Stati membri e offre loro raccomandazioni personalizzate per affrontare le carenze e colmare le lacune. Il rapporto non è "né un'accusa né un'infamia, né un elogio", ha detto la commissaria, definendolo uno "strumento preventivo" per promuovere il dialogo e aumentare la consapevolezza.

Tuttavia, l'esercizio crea inevitabilmente una lente d'ingrandimento su alcuni Paesi sospettati di essersi allontanati dalle norme dell'UE.

Quest'anno, l'Italia è stata esortata a fare di più per garantire il corretto finanziamento dei media pubblici, proteggere il segreto professionale dei giornalisti e riformare il suo regime di diffamazione.

L'appello giunge tra le preoccupazioni dell'Italia per la crescente influenza politica nel settore dei media, i presunti episodi di censura, le molestie alle voci critiche e la potenziale acquisizione dell'agenzia di stampa AGI da parte di un legislatore di estrema destra. A maggio, i giornalisti della RAI, l'emittente pubblica, sono entrati in sciopero per protestare contro quello che hanno descritto come il "controllo soffocante" esercitato dal governo di Giorgia Meloni sui contenuti editoriali.

La Meloni ha intentato cause legali contro diversi giornalisti che hanno fatto commenti sprezzanti su di lei. La settimana scorsa, un giornalista è stato condannato a pagare 5.000 euro di danni per aver deriso l'altezza del primo ministro sui social media.

"Da anni ormai esprimiamo la necessità di tutele (giornalistiche)", ha dichiarato Jourová alla domanda sull'Italia. "Ma con i nuovi incidenti denunciati dalle parti interessate e i tagli di bilancio, la questione sta diventando molto urgente".

Ungheria, un problema "sistematico

Per quanto riguarda l'Ungheria, una spina perenne nel fianco della Commissione, il rapporto mostra una totale mancanza di progressi in diverse aree, tra cui le norme sul lobbismo e le porte girevoli, il perseguimento di casi di corruzione ad alto livello, la trasparenza nella pubblicità di Stato, l'indipendenza editoriale dei media pubblici e gli ostacoli che impediscono il lavoro delle ONG.

Negli ultimi anni, Bruxelles ha avviato numerose procedure di infrazione nei confronti di Budapest, ultimamente per il cosiddetto "Ufficio per la protezione della sovranità", che ha il potere di indagare su persone e organizzazioni che ricevono finanziamenti stranieri e sono sospettate di influenzare il dibattito politico e i processi elettorali del Paese.

Il controverso ufficio ha avviato procedimenti contro Transparency International e Átlátszó, un'organizzazione investigativa senza scopo di lucro sostenuta da donazioni internazionali.

In reazione alla persistente tendenza all'arretramento democratico, la Commissione ha congelato più di 30 miliardi di euro della quota ungherese dei fondi di coesione e di recupero, una situazione che il Primo Ministro Viktor Orbán ha ripetutamente denunciato come "ricatto finanziario".

L'anno scorso, però, l'esecutivo ha sbloccato 10,2 miliardi di euro dopo che Budapest aveva introdotto una riforma giudiziaria in linea con le raccomandazioni dell'UE. La decisione ha scatenato una furiosa reazione e ha portato il Parlamento europeo a citare in giudizio la Commissione.

Circa 22 miliardi di euro rimangono bloccati, senza alcuna prospettiva di una soluzione imminente.

"Cerchiamo di essere equi nel modo in cui analizziamo la situazione", ha dichiarato Didier Reynders, Commissario europeo per la Giustizia, parlando accanto a Jourová. "Ma direi che l'Ungheria è un vero problema sistemico per la Commissione per quanto riguarda lo stato di diritto".

Incertezza sulla Slovacchia

Un esito analogo potrebbe presto toccare alla Slovacchia.

Da mesi la Slovacchia è sotto il microscopio per una serie di modifiche legislative promosse dal governo del primo ministro Robert Fico, che hanno messo Bruxelles in stato di massima allerta. Il principale di questi è la revisione dell'emittente pubblica RTVS, che questo mese è stata sciolta e sostituita da una nuova entità, nota come SVTR.

Secondo Fico, la riforma era necessaria per affrontare la parzialità politica di RTVS, che ha descritto come "in conflitto con il governo slovacco". Queste affermazioni sono state contestate dall'organizzazione e hanno scatenato le proteste del "giovedì nero".

A seguito delle critiche, anche da parte della Commissione, il governo ha abbandonato le parti più controverse della revisione, come il consiglio per la supervisione della programmazione, ma ha mantenuto una disposizione che consente alla maggioranza al potere di controllare il consiglio di amministrazione di SVTR.

Bruxelles è preoccupata anche per le modifiche proposte al Codice Penale e per lo scioglimento dell'Ufficio del Procuratore Speciale, che potrebbero compromettere le indagini sull'uso improprio del denaro pubblico e minare il bilancio dell'UE. Ulteriori preoccupazioni riguardano un progetto di legge che richiederebbe alle ONG che ricevono più di 5.000 euro dall'estero di essere etichettate come "organizzazioni con sostegno straniero".

Jourová, che ha espresso la sua preoccupazione durante una visita a Bratislava in aprile, ha dichiarato che le discussioni con il governo di Fico sono in corso e "intense", in attesa della versione finale del testo legislativo. La Commissione, ha detto, ha il "dovere" di avviare procedure di infrazione se una di queste leggi dovesse violare gli standard dell'UE.

Ma Bruxelles avrà il coraggio di congelare i fondi, come ha fatto con l'Ungheria?

"Andremo il più lontano possibile in questo dialogo politico per risolvere la questione e per essere sicuri di avere una reale protezione (del denaro dell'UE)", ha detto Reynders.

"Alla fine, vedremo se è possibile trovare un accordo sui diversi emendamenti per considerare che abbiamo una vera protezione o per utilizzare altri strumenti", ha proseguito. "Ma per il momento cerchiamo di dare priorità al dialogo".