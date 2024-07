Guerra in Ucraina: a rischio il sostegno dei rifugiati in Germania

Di Kristina Jovanovski & Maria Michela D'Alessandro

L'approfondimento di Euronews sul sostegno della Germania ai rifugiati ucraini a due anni e mezzo dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina

La Germania prevede di dimezzare gli aiuti militari all’Ucraina nel 2025, portandoli da otto a quattro miliardi di euro, sostenendo che Kiev sia in grado di soddisfare la maggior parte delle sue esigenze militari grazie agli strumenti europei e ai prestiti del G7. Nonostante la decisione non abbia al momento alcun impatto nei confronti dei rifugiati ucraini residenti nel Paese, tra i politici conservatori tedeschi ci sono anche coloro che lamentano le alte cifre di denaro stanziato per gli sfollati.

A rischio gli aiuti per i rifugiati ucraini in Germania

Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina la Germania è stato il Paese europeo che ha accolto il più alto numero di rifugiati ucraini, circa un milione e trecento mila. Un terzo del totale sugli oltre 4 milioni di sfollati ucraini.

A maggio di quest'anno il cancelliere Olaf Scholz ha invitato i rifugiati ucraini in Germania a lavorare come condizione per garantire il loro diritto a rimanere nel Paese. Le parole di Scholz si inseriscono in un contesto di crescente tensione per l'alto tasso di disoccupazione tra i rifugiati ucraini: secondo il Polish Economic Institute, a gennaio 2024 solo il 18 per cento circa era occupato, uno dei tassi più bassi dell’Ocse.

Con la metà dei rifugiati ucraini desiderosi di restare in Germania, Scholz ha promesso che il lavoro garantirebbe loro il diritto di farlo.

La protezione temporanea attivata e concessa dall'Unione europea, è stata prorogata più volte fino al marzo 2025.

