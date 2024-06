Il summit di Borgo Egnazia, in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia, affronterà i maggiori temi globali, dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente fino all'AI. Polemiche sul diritto all'aborto sparito dalla bozza, opposizione: "Meloni chiarisca"

PUBBLICITÀ

Dopo mesi di preparativi al via il settimo G7 a guida italiana in programma dal 13 al 15 giugno nella struttura ricettiva esclusiva di Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi, in Puglia. Per due giorni i capi di Stato e di governo dei sette Stati membri, oltre al presidente del Consiglio europeo e alla presidente della Commissione europea in rappresentanza dell’Unione europea, si confronteranno sui maggiori temi globali. Per la prima volta invitato anche Papa Francesco.

In Puglia i leader mondiali affronteranno anche la questione degli asset russi congelati per capire se ci sono margini per utilizzarli: alla vigilia del summit i leader del G7 hanno raggiunto un accordo "sull'esborso di 50 miliardi" di dollari a favore dell'Ucraina attraverso proprio l'utilizzo dei beni russi congelati. Lo ha annunciato la presidenza francese precisando che tale esborso avverrà "entro la fine del 2024".

Dalla guerra in Ucraina a quella in Medio Oriente, dall'intelligenza artificiale alla sicurezza economica, transizione energetica e protezione dell’ambiente. Tanti i temi sul tavolo della cornice pugliese anche se il focus proposto dalla presidenza italiana è Mediterraneo e Africa. Il programma prevede sei sessioni di lavoro su: Africa, cambiamento climatico e sviluppo; Medio Oriente; Ucraina; Migrazioni; Indo-Pacifico e sicurezza economica, oltre alla sessione ‘outreach’ con le Nazioni e le organizzazioni internazionali invitate su Africa, Mediterraneo, intelligenza artificiale ed energia.

Segui gli aggiornamenti in diretta