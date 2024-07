Di Euronews

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in greco

La riunione informale dei ministri degli Esteri prevista a Budapest a fine agosto si terrà invece a Bruxelles. Il comportamento di Orbán "è puramente vergognoso", secondo l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

PUBBLICITÀ

Josep Borrell ha lanciato lunedì un duro rimprovero a Viktor Orbán e alla sua autodefinita "missione di pace", che ha visto il premier ungherese recarsi a Mosca e incontrare Vladimir Putin per discutere i possibili modi per porre fine alla guerra in Ucraina.

Il tour, che ha visto anche una tappa altrettanto controversa a Pechino per incontrare Xi Jinping, si è svolto all'inizio del mese, in coincidenza con l'inizio del semestre di presidenza ungherese del Consiglio dell'UE, ma continua a provocare scosse in tutto il blocco.

"La Russia è l'aggressore in violazione della Carta delle Nazioni Unite e l'Ucraina, la vittima, esercita il suo diritto fondamentale all'autodifesa e non c'è nulla di isterico in questo, si tratta solo di dire la verità", ha detto Borrell dopo una riunione dei ministri degli Esteri dell'UE.

"Qualsiasi cosiddetta 'missione di pace' che ignori questi fondamenti di base è, in fin dei conti, solo a vantaggio di Putin e non porterà la pace".

L'Alto rappresentante ha insistito sul fatto che l'Ungheria, in quanto Stato membro, è vincolata dall'articolo 24.3 dei Trattati dell'UE, che stabilisce che tutti i Paesi devono sostenere la politica estera del blocco "attivamente e senza riserve in uno spirito di lealtà e solidarietà reciproca".

L'articolo, ha detto, non è né una "decorazione" né sono "parole vuote".

"Ogni Stato membro è sovrano in materia di politica estera - è vero - ma, nella misura in cui sono membri di questo club, devono obbedire (ai trattati)", ha detto Borrell. Rispettare questo obbligo "non è qualcosa che si può fare o meno - si deve fare".

Alla domanda se le azioni di Orbán costituissero una violazione dell'articolo, Borrell ha risposto: "Per me è chiaro che quello che è successo appartiene alla sfera della mancanza di cooperazione leale".

"Puramente vergognoso

Dopo giorni di speculazioni, Borrell ha confermato che l'incontro informale dei ministri degli Esteri, noto come Gymnich, originariamente previsto a Budapest alla fine di agosto, sarà invece ospitato a Bruxelles. Il cambiamento si aggiunge al boicottaggio già annunciato dalla Commissione europea, che consiste nell'inviare funzionari pubblici, anziché commissari, agli incontri informali in Ungheria.

Le riunioni formali del Consiglio dell'UE sono risparmiate, poiché la loro organizzazione non dipende dal titolare della presidenza di turno.

Borrell ha criticato in particolare le affermazioni fatte pubblicamente da Orbán e dal suo ministro degli Esteri, Peter Szijjártó, che si sono ripetutamente lamentati delle continue forniture di armi e munizioni da parte del blocco a Kiev, denigrandole come una "politica a favore della guerra".

"L'unico che è a favore della guerra è Putin, che chiede la spartizione e la consegna dell'Ucraina come precondizioni per qualsiasi colloquio e cessate il fuoco", ha detto Borrell.

"Se volete parlare di 'partito della guerra', parlate di Putin. Non dell'Unione Europea".

Durante la conferenza stampa di lunedì sera, Borrell ha rifiutato di usare la parola "boicottaggio" per descrivere la sua decisione e ha insistito sul fatto che il rappresentante ungherese sarà comunque invitato alla riunione di Gymnich a Bruxelles.

"Dobbiamo inviare un segnale, anche se simbolico, che essere contrari alla politica estera dell'Unione Europea e squalificare la politica dell'Unione Europea come 'partito della guerra' deve avere delle conseguenze", ha aggiunto, notando che le forti critiche alle azioni di Orbán sono state riprese da 25 Stati membri con "un'unica eccezione", ampiamente considerata la Slovacchia, che condivide il punto di vista di Budapest.

PUBBLICITÀ

Il capo della politica estera ha colto l'occasione per denunciare, ancora una volta, il perenne veto dell'Ungheria all'assistenza militare del blocco per l'Ucraina, che attualmente riguarda 6,6 miliardi di euro di rimborsi.

"Gli Stati membri hanno insistito sul fatto che si tratta di qualcosa di inaccettabile e terribile, ma purtroppo la situazione di blocco permane", ha dichiarato.

Borrell ha ammesso di aver "perso la speranza" che Budapest cambi presto idea e ha avvertito che l'assenza di rimborsi potrebbe disincentivare alcune capitali dal fornire a Kyiv ulteriore assistenza militare.

"Oggi ho detto: questo è vergognoso", ha affermato, "puramente vergognoso".