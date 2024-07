Diritti d'autore Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Ursula von der Leyen ha ricevuto la fiducia giovedì dal Parlamento Europeo per un altro mandato di 5 anni alla guida della Commissione Europea - Diritti d'autore Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Ursula von der Leyen ha ricevuto la fiducia giovedì dal Parlamento Europeo per un altro mandato di 5 anni alla guida della Commissione Europea - Diritti d'autore Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Ad alcuni eurodeputati l'intervento è suonato come un cambiamento rispetto alla posizione tenuta finora dalla presidente della Commissione sul conflitto in Medio Oriente. Ma non a tutti: quattro liberali irlandesi hanno votato contro per via di Gaza