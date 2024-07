Sono almeno 27 i morti nel campo profughi nel centro della Striscia dopo i nuovi attacchi di Israle. Il numero dei giornalisti uccisi durante la guerra sale a 161. La Nuova Zelenda contro Israele per il rifiuto della soluzione a due Stati

Notte di attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza. Una squadra di soccorso della protezione civile a Gaza ha confermato di aver recuperato sabato mattina cinque corpi dalle macerie di una casa nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. Lo riportano i media locali. Sarebbero almeno 27 persone uccise durante gli attacchi contro il campo nelle ultime ore.

L'esercito israeliano (Idf) ha fatto poi sapere che proseguono le operazioni nella città di Rafah, nel sud della Striscia, dichiarato che le sue truppe stanno continuando “l'attività operativa basata sull'intelligence". Su Telegram l'esercito ha scritto che le truppe hanno "eliminato un certo numero di terroristi in diversi incontri" nell'ultimo giorno. Le truppe israeliane hanno anche iniziato un'operazione nell'area di Tal as-Sultan, a ovest di Rafah.

Per quanto riguarda gli attacchi nel centro di Gaza, l'esercito ha detto che stava "conducendo raid mirati contro siti di infrastrutture terroristiche nella zona”. "Inoltre, le truppe a terra, con il supporto aereo, hanno eliminato diversi terroristi che operavano in una struttura che rappresentava una minaccia per le truppe nell'area", si legge nell'aggiornamento sull'app di messaggistica istantanea.

A Gaza 161 giornalisti morti dall'inizio della guerra

Il ministero della Sanità di Gaza sostiene che le forze israeliane hanno compiuto “quattro massacri contro le famiglie” nell'enclave, causando 37 morti e 54 feriti nelle ultime 24 ore. I morti dall'inizio della guerra sono poco meno di 39mila.

L'emittente panaraba Al-Jazeera ha scritto che il giornalista Muhammad Jasser è stato ucciso nell'attacco nel nord di Gaza insieme alla moglie e ai due figli. L'attacco è avvenuto dopo che altre cinque persone sono state uccise nella notte in un attacco contro un'abitazione a Gaza City. Sono almeno 161 i giornalisti morti nella Striscia dall'inizio delle operazioni militari di Israele contro Hamas.

La Nuova Zelanda contro Israele per il rifiuto della soluzione a due Stati

In un post sui social media, il ministero degli Esteri neozelandese ha affermato che “solo una soluzione politica, in cui due Stati possano vivere fianco a fianco in pace e sicurezza, porrà fine al ciclo della violenza”. “Non dobbiamo perdere di vista questo obiettivo”, ha aggiunto il ministero. Il commento arriva dopo che mercoledì il Knesset ha votato a favore di una risoluzione che esclude ufficialmente la possibilità della formazione di uno stato palestinese.