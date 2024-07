Un nuovo rapporto afferma "con assoluta certezza" che c'è stato un ampio tentativo coordinato sui social media di diffondere narrazioni filorusse, contro i vaccini e contro la comunità Lgbt all'avvicinarsi del voto europeo di giugno

Un nuovo studio ha rivelato che, prima delle elezioni del Parlamento europeo di giugno, numerosi account hanno inondato di disinformazione i social media dei Paesi dell'Ue, oltre a promuovere il discorso politico dell'estrema destra francese e tedesca.

La delegazione nazionale socialista e democratica olandese ha incaricato gli analisti della società di consulenza olandese Trollrensics di indagare sulle potenziali reti di disinformazione che influenzano l'opinione pubblica prima delle elezioni europee.

La società di consulenza ha condotto indagini in Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi, oltre a un'indagine più generale su parole e hashtag in lingua inglese legati alle elezioni.

Una rete coordinata di account falsi per influenzare l'opinione pubblica nell'Ue

"Possiamo concludere con assoluta certezza che un'ampia rete coordinata di account ha influenzato il discorso pubblico sui social media in occasione delle elezioni europee in Germania e Francia", si legge nel rapporto.

"Trollrensics ha trovato una rete di disinformazione in Italia, ma non è stata molto attiva nell'influenzare il discorso sulle elezioni dell'Ue in Italia", ha aggiunto. "Nei Paesi Bassi non sono state individuate reti di disinformazione".

Trollrensics ha studiato 2,3 milioni di post di quasi 500mila account in questi Paesi e ne ha identificati 50mila come account che diffondevano false narrazioni. Lo studio ha rilevato che la rete di disinformazione in Germania era particolarmente vasta. Ha promosso il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), discorsi anti-Lgbte disinformazione sui vaccini. "Si tratta di una rete consistente, che esercita una grande influenza sul dibattito politico sulla X in Germania, in particolare in lingua tedesca", si legge nel rapporto.

La rete in Francia, invece, aveva un numero di account significativamente maggiore rispetto alla rete tedesca. Secondo Trollrensics, almeno il 20 per cento dei post relativi al politico di estrema destra Éric Zemmour proveniva da account della rete.

L'impatto della campagna di disinformazione sui dibattiti politici su X è stato così consistente da riuscire a far diventare alcuni argomenti di tendenza semplicemente inondando i social media di post, commenti e like, ha rilevato il rapporto.

La rete italiana era meno consistente, ma promuoveva comunque i politici di destra attaccando quelli di sinistra. Secondo Trollrensics, conteneva molti vecchi account creati tra il 2011 e il 2022, il che significa che probabilmente influenzava l'Italia e diffondeva narrazioni filorusse da molto tempo.

In effetti, secondo il rapporto, le reti in Francia, Germania e Italia non sono state create specificamente per influenzare le elezioni dell'Ue: molti degli account sono stati creati subito dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, nel 2022, e alcuni erano ancora più vecchi.

Molti di essi seguono account e funzionari del governo russo e commentatori di estrema destra di rilievo, come Dmitry Medvedev, Tucker Carlson ed Eva Vlaardingerbroek. Il rapporto afferma che le reti in Francia e Germania si stanno espandendo a un "ritmo incredibile", con la creazione di altri account per amplificare quelli già presenti nella rete.

In futuro, Trollrensics raccomanda di indagare ulteriormente su reti simili in altri Paesi europei, oltre a concentrarsi su potenziali campagne di disinformazione su TikTok e altre piattaforme sociali. Come sempre, è fondamentale tenere d'occhio la provenienza dei contenuti dei social media che si condividono ed essere consapevoli di queste reti di disinformazione.