Sui social media si è diffusa la voce che un candidato del partito populista di destra Reform UK alle recenti elezioni nel Regno Unito non fosse reale

Una foto di Mark Matlock, candidato alla carica di deputato per Reform UK nella circoscrizione di Clapham e Brixton Hill, nel sud di Londra, ha scatenato un'ondata di speculazioni sul fatto che il partito di estrema destra abbia presentato candidati falsi alle elezioni.

La foto, che sembra essere stata alterata digitalmente, ha scatenato voci sull'inesistenza di Matlock, che hanno portato ad affermazioni più ampie secondo cui Reform avrebbe schierato candidati inesistenti anche in altri seggi.

Queste voci sono state alimentate da altre affermazioni secondo cui Matlock non si sarebbe presentato a nessun comizio e i suoi candidati rivali non lo avrebbero mai incontrato.

Inoltre, non si è fatto vedere al conteggio quando i risultati elettorali sono stati annunciati nelle prime ore del 5 luglio.

This picture of Matlock prompted rumours to spready quickly on social media Reform UK

Nonostante tutte le speculazioni, non ci sono prove concrete che Reform UK abbia schierato candidati falsi o inesistenti.

Diversi organi di informazione nazionali, come il Guardian, la BBC e Sky News, avrebbero confermato l'identità di Matlock.

Matlock è anche apparso su GB News pochi giorni dopo le elezioni per chiarire i fatti.

A still from GB News showing Matlock beside his altered picture GB News

Ha detto che il motivo per cui non era presente al conteggio dei voti era perché soffriva di polmonite, ripetendo ciò che aveva detto su X prima dell'annuncio dei risultati.

Per quanto riguarda la sua presunta foto generata dall'intelligenza artificiale, Matlock ha dichiarato al The Guardian che l'immagine era stata alterata per cambiare la cravatta e il vestito, poiché non era riuscito a raggiungere un fotografo in tempo.

Alla fine Matlock è arrivato quinto nel suo seggio, con meno di 2.000 voti, mentre Bell Ribeiro-Addy ha vinto per il partito laburista al governo con più di 24.000.

Candidati sulla carta

Anche se nessuno dei candidati di Reform sembra essere falso, la BBC riferisce che il partito ha faticato a trovare candidati e che, in alcuni casi, ha dovuto reclutare amici e familiari dei membri dello staff. Alcuni di loro hanno finito per fare pochissima campagna elettorale, se non addirittura nulla.

Questi cosiddetti "candidati sulla carta", che appaiono sulla scheda elettorale ma non si fanno vedere, sono una caratteristica comune delle elezioni britanniche. Questo perché i partiti politici ricevono più di 22.000 sterline (26.000 euro) per ogni seggio conquistato e altre 45 sterline per ogni 200 voti ottenuti.

Oltre a questo incentivo finanziario a schierare candidati in ogni circoscrizione, Reform sostiene che così facendo si aumenta la democrazia, in quanto si dà la possibilità al maggior numero possibile di persone nel Paese di votare per loro.

Il candidato generato dall'AI

Tutto ciò avviene dopo che un candidato di AI si è presentato alle recenti elezioni generali nel Regno Unito: AI Steve si è candidato per il collegio elettorale di Brighton Pavillion, ma ha raccolto solo 179 voti.

Il suo creatore, Steve Endacott, ha dichiarato di aver voluto che il suo avatar fosse presente alla Camera dei Comuni per combattere la disillusione della popolazione britannica nei confronti della politica.

"Cercherò di usare la tecnologia per connettermi direttamente con le opinioni dei miei elettori" ha dichiarato al momento delle elezioni.

Il Regno Unito non è nuovo a nuovi candidati alle elezioni. Non è raro vedere personaggi come Elmo, il Conte Binface e Barmy Brunch contendersi i seggi accanto a politici più ortodossi.

In ogni caso, il Regno Unito dovrà aspettare ancora un po' prima che un deputato dell'intelligenza artificiale entri a far parte del Parlamento.