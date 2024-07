Perché la Francia ama il vino? Una risposta è nascosta sotto al Louvre

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Una visita alle Caves du Louvre a Parigi, un tempo cantina che riforniva i reali, raccontano la genesi dell'amore dei francesi per il vino

Se pensate a Parigi, probabilmente vi verranno in mente monumenti storici come la Tour Eiffel o l'Arco di Trionfo. Sotto le strade della Ville Lumière, però, c'è anche un altro mondo nascosto. I sotterranei del Louvre sono un'attrazione meno celebre di Parigi. Costruite nel XVIII secolo, sono costituite da una rete sotterranea di grotte e tunnel, che un tempo vennero utilizzate come cantine per il re Luigi XV.

All'inizio del secolo, il sommelier della casata aveva ordinato la costruzione di questo spazio, che consentiva di rifornire il palazzo di vino in tutta discrezione: "Le cantine furono costruite da André Eynaud per conservare il vino del re. Furono costruite nel XVIII secolo e per facilitare la consegna, furono predisposti due tunnel", spiega Justan Fondbertasse, sommelier capo presso Les Caves du Louvre.

"Uno dei tunnel serviva per trasportare il vino dalla Senna, perché all'epoca non c'erano treni o automobili: il modo più semplice per consegnare le merci erano le imbarcazioni. E poi c'era un secondo tunnel che andava da qui direttamente al Louvre", aggiunge.

La Francia si è liberata della sua monarchia più di 200 anni fa, ma ha conservato la sua passione per il vino. Presso Les Caves du Louvre, chiunque può sentirsi un po' come un membro della famiglia reale, scegliendo una sessione di degustazione di vini tra i numerosi passaggi sotterranei della cantina.

Ma anche nel resto della Francia il vino è un grande business. Secondo il ministero dell'Agricoltura francese, solo nel 2023 la nazione ne ha prodotto circa 46 milioni di ettolitri. Regioni come quelle di Bordeaux, della Borgogna e dello Champagne sono rinomate per la loro produzione di vino, e l'esperto delle Caves du Louvre ritengono che la Francia abbia un'offerta incomparabile: "La maggior parte delle persone non sa che abbiamo più di 850 varietà di uve autoctone e oltre 70.000 cantine. Ogni viticoltore ha un'interpretazione diversa dei vitigni e del proprio territorio, della propria regione", spiega Fondbertasse.

Secondo la società di analisi dei dati Statista, il francese medio beve 47 litri di vino all'anno. Non sorprende quindi che le vendite al dettaglio nella nazione europea raggiungano i 4,6 miliardi di euro. Insomma, se vi trovate in Francia e volete saperne di più sul vasto mondo enologico transalpino, una visita alle Caves du Louvre potrebbe essere un buon punto di partenza.