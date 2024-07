In Ucraina le aree più densamente minate sono ora nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Kherson. Gli sminatori sono al lavoro

Secondo il Centro per l'azione anti-mine, in Ucraina le aree più densamente minate sono ora nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Kherson. Gli sminatori ucraini affermano che potrebbe essere necessario un decennio per bonificare i territori. A causa del gran numero di aree potenzialmente compromesse, decine di organizzazioni ucraine e internazionali stanno assistendo i militari e i soccorritori ucraini.

Chi aiuta gli ucraini a bonificare i territori dalle mine

Il Danish Refugee Council, Consiglio danese per i rifugiati, sta ripulendo la foresta a nord di Kiev, nella comunità di Ivankiv, dal novembre 2022 e ha già bonificato il 70% dell'area. All'inizio dell'invasione, l'esercito russo vi ha installato un deposito di munizioni. Dopo l'attacco delle truppe ucraine, i proiettili si sono sparsi per tutta la foresta.

Come si procede allo sminamento

Il team smina le aree in diverse fasi. In primo luogo, gli operatori raccolgono informazioni dai residenti locali, li informano del pericolo ed esamina l'area. Poi vengono rimossi gli oggetti nel terreno. Infine, utilizzando dei rilevatori, i genieri cercano munizioni o mine nel sottosuolo.

Attualmente 44 operatori certificati hanno il diritto di bonificare i territori ucraini dalle mine. Secondo il Centro anti-mine, sette squadre possono distruggere ordigni esplosivi sul posto, mentre le altre sette organizzazioni possono solo ispezionare il territorio o informare la popolazione.

Il Danish Refugee Council non è ancora in grado di distruggere residuati bellici esplosivi (ERW) in loco, ma intende ottenere il permesso di sminare con l'aiuto di macchine meccanizzate. Il Consiglio ha iniziato lo sminamento in Ucraina nel 2015 nel Donbass. Oggi, le unità dell'organizzazione stanno liberando i territori nelle regioni occupate, vale a dire in particolare Chernihiv, Kharkiv e Mykolaiv.

Il pericolo per gli abitanti dei territori minati

Pavlo Sichkarchuk, capo dello sminamento umanitario presso il Danish Refugee Council, spiega: "Ci sono tipi molto diversi di campi minati, disseminati di mine anti-uomo, mine anti-veicolo, munizioni a grappolo. Qui è molto pericoloso perché questa zona è adiacente al villaggio di Zhereva e la gente vive qui. E questo è l'accesso alle foreste e ai campi agricoli. Quando troviamo dispositivi esplosivi, contattiamo il servizio di emergenza dello Stato e chiamiamo la loro squadra. O disinnescano l'ERW o lo portano alla discarica."

Dall'inizio dell'anno, gli sminatori del Consiglio danese per i rifugiati hanno ripulito più di 20 ettari di territorio e, secondo l'organizzazione, sono stati trovati 36 ordigni esplosivi. Dal 2015, gli operatori hanno bonificato più di 95 ettari di territorio e trovato quasi 400 ordigni esplosivi.