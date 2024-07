Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il centro di Wiesbaden pianificherà e coordinerà l'assistenza alla sicurezza per Kiev, che continua a combattere contro la guerra di aggressione di Mosca

La città di Wiesbaden, nel sud della Germania, nota per le terme e le sorgenti di acqua calda, sarà ora un avamposto della Nato per sostenere l'esercito ucraino.

L'alleanza atlantica ha lanciato un nuovo centro di comando per pianificare, coordinare e organizzare l'assistenza a Kiev.

È il fulcro del piano di assistenza alla sicurezza e di addestramento della Nato per Kiev, annunciato la settimana scorsa a Washington dai leader dell'alleanza in occasione del vertice per l'anniversario.

La base comprenderà circa 700 persone provenienti da nazioni alleate e da partner selezionati. Situata in un'ex base dell'esercito statunitense, coordinerà l'addestramento e la fornitura di mezzi miltari all'Ucraina e sarà organizzata e diretto da un generale a tre stelle.

La Nato precisa che il centro di comando in Germania rafforzerà il suo sostegno all'Ucraina, ma non renderà l'alleanza una parte in causa nel conflitto.

Un deputato ucraino del partito del presidente Volodymyr Zelensky, che combatte anche nell'esercito, ha dichiarato che il centro è un segnale estremamente gradito.

"Dobbiamo certamente incontrare le persone che hanno prodotto quelle munizioni e che cercano di addestrarci", ha detto Sviatoslav Yurash del partito Servitore del Popolo, spiegando come l'addestramento della Nato sia stato prezioso in prima linea nella difesa dall'aggressione della Russia.

"La Germania deve riarmarsi"

La configurazione del nuovo centro è stata discussa al vertice Nato della scorsa settimana a Washington, quando l'alleanza ha anche dichiarato che l'Ucraina è su un percorso irreversibile verso l'adesione all'organizzazione.

Un esperto di politica estera ha avvertito che, sebbene sia uno sviluppo positivo, ci sono dei limiti potenziali alla misura in cui l'alleanza permetterà all'Ucraina di entrare.

"Si spera che questo ispiri fiducia nel sostegno della Nato all'Ucraina, ma allo stesso tempo tutti sanno, compresi i politici ucraini, che sarà la politica interna degli Stati Uniti a decidere l'adesione dell'Ucraina", ha dichiarato Leonard Schuette, ricercatore senior della Munich Security Conference.

I funzionari hanno dichiarato che l'Ucraina potrebbe entrare nell'alleanza solo una volta terminata la guerra con la Russia sul suo territorio.

Durante il vertice, gli Stati Uniti hanno anche annunciato che dispiegheranno missili a lungo raggio in Germania.

Quando saranno completamente sviluppate, queste unità di fuoco convenzionali a lungo raggio includeranno SM-6, Tomahawk e armi ipersoniche in fase di sviluppo, che hanno una gittata significativamente più lunga degli attuali sistemi terrestri in Europa.

Sarebbe molto più saggio se vivessimo insieme in pace su questo pianeta. Ma al momento non è così, quindi dobbiamo prepararci Sebastian Schaefer membro del partito tedesco dei Verdi

Il deputato verde Sebastian Schaefer, che fa parte della commissione parlamentare per la difesa, ha dichiarato a Euronews che la Germania dovrebbe concentrarsi sul riarmo.

"Questa è una delle realtà del 21° secolo. Non è una cosa molto bella da vedere, ma è necessaria. Sarebbe molto più saggio se vivessimo insieme in pace su questo pianeta. Ma al momento non è così, quindi dobbiamo prepararci", ha detto Schaefer.

Nonostante ciò, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato che la coalizione al governo ha approvato meno di un quinto dell'aumento da lui richiesto per le forze armate.