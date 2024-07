Zelensky si ferma in Irlanda per incontrare il premier Harris

Di Euronews

Dopo il summit Nato a Washington, il presidente ucraino si è fermato in Irlanda per incontrare il premier Harris. Sul tavolo lo sviluppo di sistemi contro attacchi informatici e i prossimi passi per raggiungere la pace

Di ritorno da Washington, dove ha partecipato al vertice Nato che ha visto gli alleati confermare il percorso "irreversibile" dell'Ucraina nell'alleanza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato sabato il primo ministro irlandese Simon Harris all'aeroporto di Shannon, nell'Irlanda occidentale.

I due hanno discusso del sostegno all'Ucraina e dei possibili prossimi passi per l'attuazione dei risultati del summit di pace dello scorso giugno in Svizzera.

"Abbiamo discusso del sostegno all'Ucraina e della continua cooperazione nello sminamento e nella sicurezza informatica. Abbiamo anche parlato dei prossimi passi per attuare le decisioni basate sui risultati del Summit per la Pace e discusso gli sforzi necessari per aumentare l’attenzione globale sulla questione dei bambini illegalmente deportati dalla Russia", ha scritto Zelensky su X.

"Ringrazio l'Irlanda per aver sostenuto il summite per la pace in Svizzera e il Taoiseach per la sua forte attenzione personale e il suo impegno negli sforzi per riportare a casa i bambini", ha poi aggiunto il leader ucraino.