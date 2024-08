Il regista cileno Pablo Larraín completa la sua trilogia delle donne le cui vite tragiche hanno segnato il XX secolo. Angelina Jolie, che interpreta Maria Callas, è davvero "divina" o manca l'acuto?

PUBBLICITÀ

Quest'anno Angelina Jolie torna con il ruolo più impegnativo della sua carriera: interpretare la cantante d'opera più famosa e influente del XX secolo, Maria Callas. L'ultima volta che abbiamo visto l'attrice sul grande schermo è stato nel 2021 con il film Marvel, stroncato ma non così brutto, The Eternals.

Diretto dal regista cileno Pablo Larraín - che conclude la parte finale della sua trilogia sulle donne tragiche, iniziata con l'anteprima veneziana di Jackie (2016), con Natalie Portman nei panni di Jackie Onassis, e di Spencer (2021), il biopic sulla Principessa Diana interpretato da Kristen Stewart, anch'esso debuttato al Lido - Maria vede la Jolie calarsi nell'arduo ruolo de "La Divina", in una rivisitazione dei suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni Settanta.

Maria Callas come Marilyn Monroe sul grande schermo?

La diva, imbottita di pillole, non canta sul palco da più di quattro anni e passa la maggior parte del tempo rinchiusa nel suo sontuoso appartamento, con la governante Bruna (Alba Rohrwacher) che le prepara le omelette e il maggiordomo Ferruccio (Pierfrancesco Favino) che controlla la sua assunzione giornaliera di farmaci.

E questo quando non si sta preparando a un'intervista con un giornalista (Kodi Smit-McPhee), che capiamo subito essere un'allucinazione indotta dalla droga. L'indizio è nel suo nome: Mandrax, che è il farmaco che la Callas si procurava illegalmente a causa dell'insonnia cronica.

Ma potrebbe non essere l'unica cosa falsa nella sua testa. Chissà chi o cosa è frutto della sua immaginazione? Dopo tutto, il medico di Maria le dice che "ha bisogno di avere una conversazione con (lei) sulla vita e sulla morte, sulla sanità mentale e sulla follia".

Tutto questo potrebbe essere simile a Blonde, il film del 2022 diretto da Andrew Dominik su Marilyn Monroe. Ciò a cui stiamo assistendo anche in Maria è il sogno febbrile di un'icona che vede i suoi ricordi riaffiorare davanti ai suoi occhi prima del suo ultimo respiro.

Tuttavia, a differenza del polarizzante biopic su Monroe, che era una cronaca volutamente frammentata e caotica di una psiche altrettanto frammentata, Maria si presenta con un tono più docile e sommesso.

"Maria" chiude la trilogia sulle figure femminili che hanno segnato il XX secolo

Come i suoi predecessori della trilogia, il film tratta la vita di una donna la cui notorietà l'ha incatenata all'interno di una prigione da lei stessa creata. A differenza del superbo Jackie e del progressivamente goffo Spencer, però, Maria tiene lo spettatore più a distanza.

Suddiviso in tre atti ("La Diva", "Importante verità" e "Il sipario") e un epilogo intitolato "Un finale: Ascent", che utilizza un po' troppo rigorosamente la splendida canzone omonima di Brian Eno, Larraín racconta come il mito della Callas la soffochi e come il suo grande amore continui a perseguitarla.

Attraverso flashback girati in bianco e nero, scopriamo come iniziò una relazione con il magnate degli affari Aristotele Onassis (Haluk Bilginer), che finirà per lasciarla per Jacqueline Kennedy, permettendo così al regista di chiudere il cerchio quando si tratta del suo film in tre parti.

Non aspettatevi però un approfondimento particolare sulla famosa cantante.

La sceneggiatura, firmata da Steven Knight di Peaky Blinders, funziona bene per quanto riguarda le battute ("Non ho fame - vengo al ristorante per essere adorata"; "Sono in vena di adulazioni") e non cede all'agiografia.

Purtroppo, non riesce mai a stabilire una posta in gioco che vada al di là di "la felicità non ha mai prodotto una bella melodia", né a offrire un'interpretazione radicale delle convenzioni del biopic.

C'è comunque molto da apprezzare in questo elegante dramma, splendidamente girato dal direttore della fotografia Edward Lachman con splendidi tableau autunnali, utilizzando un mix di 35 mm, 16 mm e super 8 mm per dare a Maria una sensazione di coerenza che surclassa sia Jackie che Spencer.

L'interpretazione di Angelina Jolie di una diva difficile

E poi c'è la Jolie, che dà il meglio di sé quando si tratta di ritrarre la leggendaria soprano statunitense di origine greca.

PUBBLICITÀ

Un'interpretazione ben calibrata, in quanto riesce a non cadere in una sorta di Norma Desmond, quando affronta una diva notoriamente difficile. Non cede nemmeno alle emozioni più sfrenate, poiché i suoi tormenti e le sue vulnerabilità affiorano di tanto in tanto in modo magistralmente sottile.

Il regista Pablo Larrain e Angelina Jolie, Mostra del cinema di Venezia Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP

È un peccato che i primi piani del suo canto risultino sbilanciati, nonostante la Jolie abbia dichiarato di aver seguito sei mesi di training vocale per la parte. Le sequenze in cui la vediamo e la sentiamo cantare non raggiungono mai le note più alte, poiché sembra che la Jolie stia cantando in playback piuttosto che incarnare veramente la celebre musicista e la sua postura unica.

In modo frustrante, il film si tradisce proprio alla fine, quando Maria cede al più irritante dei luoghi comuni biopic mostrando filmati di vita reale della protagonista centrale, rompendo così la sospensione dell'incredulità del fatto che la Jolie sia la Callas, piuttosto che un'attrice che si impegna in una mimica (anche se impressionante).

Nonostante non sia lo schiaffo sonoro che molti speravano, Maria rimane una coinvolgente lettera d'amore alla Callas e non manca di momenti di grande impatto emotivo: primo fra tutti il risonante incontro tra Maria e sua sorella ("Chiudi la porta, sorellina... e passami i fazzoletti"), così come il sorprendente finale in cui i cani della diva piangono un'aria, mentre Rohrwacher e Favino rubano la scena con un autentico momento di tenerezza.

PUBBLICITÀ

Peccato che, pur con tutti i suoi punti di forza, il film non sia la rivisitazione divina de "La Divina" che si poteva sperare.

Maria è stato presentato in anteprima in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia