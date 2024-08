Guai per Elon Musk, in Brasile la Corte Suprema sospende X

La Corte ha ordinato all'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) di richiedere agli operatori internet di bloccare l'accesso degli utenti alla piattaforma

Il Brasile sospende la piattaforma social X. A prendere la decisione è stato il giudice della Corte suprema brasiliana (Supremo tribunal federal, Stf), Alexandre de Moraes.

Secondo quanto riportato dalla testata 'G1', il magistrato ha ordinato all'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) di richiedere agli operatori internet di bloccare l'accesso degli utenti alla piattaforma.

La mossa è arrivata dopo che l'Stf ha ordinato a Elon Musk, proprietario di X, di nominare un nuovo rappresentante legale per la company in Brasile. In caso di mancata ottemperanza, la piattaforma sarebbe stata sospesa.

Secondo la normativa brasiliana, tutte le società Internet devono avere un rappresentante legale nel Paese. In questo modo, le decisioni legali possano essere comunicate e possano essere intraprese le azioni necessarie.

X ha però recentemente rimosso il suo rappresentante legale in Brasile, che ha rischiato l'arresto da parte del giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes.

Il tribunale aveva concesso a X fino a giovedì sera per nominare un nuovo rappresentante o affrontare la sospensione dei suoi servizi. X non ha rispettato la scadenza, portando all’imminente chiusura delle sue attività in Brasile.

Un conflitto che parte da lontano

Il conflitto tra Brasile e X è cresciuto dopo che Elon Musk ha criticato pubblicamente il giudice de Moraes. Musk ha descritto il giudice come un “tiranno”, nei suoi post su X, e lo ha accusato di essere un “criminale mascherato da giudice”.

Al centro della disputa la possibilità della Corte di costringere X a bloccare determinati account, accusati di diffondere fake news. Musk ha definito la richiesta come censura. Molti dei contenuti contestati riguardano i supporter dell’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, alcuni dei quali contestano la sua sconfitta alle elezioni del 2022.

Musk ha contestato l’ordine del tribunale e ha annunciato l’intenzione di riattivare gli account bloccati.

Starlink affronta il congelamento finanziario

Oltre alla querelle con X, il Brasile sta rendendo la vita difficile anche a Starlink, la società Internet via satellite di Musk, che ha riferito che il giudice de Moraes aveva ordinato il congelamento delle sue finanze e le aveva impedito di effettuare transazioni finanziarie nel Paese.

Starlink sostiene che questo ordine è ingiustificato e si prepara ad affrontare la questione attraverso canali legali.