Le autorità ucraine ordinano l'evacuazione di famiglie con minori a Pokrovsk. La città, nella regione orientale di Donetsk, è un nodo strategico per strade e ferrovie e dunque per le linee di approvvigionamento e movimento delle difese ucraine

Almeno cinque persone, tra cui una bambina, sono morte venerdì in seguito ad attacchi aerei russi sulla città di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. Lo ha annunciato il sindaco della città, Igor Terekhov, su Telegram.

Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, si trova a circa 40 chilometri dal confine russo ed è stata sottoposta a continui bombardamenti da parte delle forze di Mosca dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022.

Nel quartiere di Nemichlianskiï, le forze di occupazione hanno ucciso una bambina, in un parco giochi. Almeno altre tre persone sono rimaste ferite nella zona Igor Terekhov Sindaco di Kharkiv

L'attacco ha colpito un edificio residenziale di 12 piani, causando un incendio, con 20 persone in gravi condizioni, secondo quanto riportato dalla stampa di Kiev.

La notizia arriva mentre le forze ucraine tengono il terreno a Kursk, nella Russia occidentale. Venerdì funzionari russi hanno dichiarato che più di 10mila persone (tra cui 2.700 bambini) sono state evacuate dalla regione dopo l'incursione.

Intanto le forze russe si stanno avvicinando anche a Pokrovsk

Nell'ultima settimana si è intensificata l'avanzata dell'esercito russo nella regione orientale del Donetsk, ormai arrivata alle porte di Pokrovsk. Con una popolazione di circa 60 mila persone prima della guerra, la città rappresenta un importante nodo stradale e ferroviario per l'esercito ucraino.

La strada principale che lambisce il centro urbano collega infatti diverse città nel Donetsk che sono a ridosso del confine e delle aree occupate dai russi sin dal 2014.

Con la presa di Pokrovsk, l'esercito russo potrebbe conquistare a Kostantynivka già colpita nelle ultime ore e Chasiv Yar (da giorni parzialmente controllata), dove sorge uno dei centri minerari più importanti dell'Ucraina ma anche Kramatorsk, città strategica già pesantemente colpita da attacchi missilistici russi.

Non è ancora chiaro se il comando militare di Mosca cerchi il confronto frontale a Pokrovsk come già avvenuto in città più piccole a est e a sud-est della stessa, o se intenda accerchiarla, come precedentemente fatto a Bakhmut e Avdiivka, centri urbani non molto distanti.

Evacuate famiglie con bambini da Pokrovsk

Le autorità ucraine hanno emesso un ordine di evacuazione obbligatoria per le famiglie con bambini.

Circa 600-700 persone stanno lasciando la città ogni giorno. Migliaia di civili ormai, con bambini in braccio e bagagli, hanno affollato treni ed autobus negli ultimi giorni per mettersi in salvo, avvertendo la pressione dell’arrivo dell’esercito nemico alle porte della città.