Accordo tra Germania e Giappone su sviluppi economici e difesa

Di Euronews

Scholz e Kishida hanno siglato un accordo per rafforzare i rapporti commerciali e di difesa tra Germania e Giappone. Due Paesi lontani ma molto simili, hanno detto i due leader

PUBBLICITÀ

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro giapponese Fumio Kishida hanno concordato di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza nell'Indo-Pacifico, una regione che ha visto aumentare l'assertività militare della Cina.

"Poiché l'ambiente della sicurezza nella regione indo-pacifica è sempre più minacciato, a causa delle mosse della Cina e della Corea del Nord, la cooperazione tra la Germania, con cui il Giappone condivide valori simili, è sempre più importante", ha dichiarato Kishida.

Durante i colloqui a Berlino, Kishida e Scholz hanno anche confermato che i loro Paesi creeranno un quadro di sicurezza economica, in seguito ai timori per quella che considerano la sovrapproduzione cinese di veicoli elettrici e altri prodotti chiave attraverso massicci sussidi.

Nell'ambito degli sforzi per accelerare la cooperazione bilaterale, i due leader hanno anche concordato di tenere colloqui intergovernativi di alto livello in Germania, possibilmente il prossimo anno, per affrontare un'ampia gamma di questioni globali e regionali.

"Oggi abbiamo deciso di instaurare un nuovo dialogo sulla sicurezza economica. E abbiamo deciso di tenere nuovamente consultazioni intergovernative congiunte l'anno prossimo, questa volta in Germania", ha dichiarato Scholz.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il cancelliere tedesco Olaf Scholz Michael Kappeler/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Scholz ha anche affermato che, nonostante la distanza tra i due Paesi, Giappone e Germania hanno "molte cose in comune" e i due leader hanno concordato che i ministri della Difesa e degli Esteri dei due Paesi terranno presto colloqui di sicurezza "due più due" in Giappone.

Kishida si è recato in Germania dopo aver partecipato al 75° vertice della Nato a Washington, conclusosi giovedì.

Nei suoi colloqui con Scholz, ha espresso "grave preoccupazione" per la crescente cooperazione militare della Corea del Nord con la Russia, che Scholz ha definito una "chiara violazione delle sanzioni Onu".

Il Giappone ritiene inoltre che l'escalation delle tensioni tra Cina e Taiwan rappresenti una delle sfide più serie per la sicurezza, poiché Pechino considera l'isola democratica autogovernata come una provincia rinnegata che deve essere riunita alla terraferma, se necessario con la forza.

Cosa prevedono gli accordi tra Germania e Giappone

Kishida e Scholz si sono incontrati in occasione dell'entrata in vigore, venerdì scorso, di un accordo interservizi e di approvvigionamento (ACSA) tra i loro Paesi, che semplifica il processo di condivisione di cibo, carburante e munizioni tra le Forze di autodifesa giapponesi e l'esercito tedesco.

Una fregata tedesca farà scalo in Giappone quest'estate, mentre uno squadrone di addestramento delle Forze di autodifesa marittima farà scalo ad Amburgo, hanno dichiarato i funzionari giapponesi.

Per quanto riguarda la sicurezza economica, i leader giapponese e tedesco hanno discusso di come lavorare insieme per rafforzare un ordine commerciale mondiale libero ed equo, confermando la loro cooperazione per rafforzare le catene di approvvigionamento di idrogeno, semiconduttori e risorse minerarie critiche.

Scholz ha anche affermato di ritenere possibile un accordo tra l'Ue e la Cina sulle tariffe dei veicoli elettrici cinesi.

L'Ue sta imponendo tariffe provvisorie fino al 37,6% sui veicoli elettrici importati dalla Cina, aumentando le tensioni con Pechino nel più grande caso commerciale dell'UE fino ad oggi.

PUBBLICITÀ

"Insisteremo sempre su condizioni eque per tutte le parti e questo è ciò che si sta discutendo in questo momento tra l'Ue e la Cina", ha dichiarato Scholz.

Le osservazioni arrivano un giorno dopo che il ministro dell'Interno Nancy Faeser ha dichiarato che la Germania vieterà l'uso di componenti critici prodotti dalle aziende cinesi Huawei e ZTE in parti chiave delle reti 5G del Paese in due fasi a partire dal 2026.

La Germania, che è la più grande economia europea, sta da tempo riflettendo su cosa fare con i componenti prodotti da fornitori cinesi nelle sue reti di telefonia mobile di prossima generazione.

Faeser ha dichiarato che i componenti critici di Huawei e ZTE saranno esclusi dalle reti core 5G entro la fine del 2026, mentre i "sistemi di gestione critici" dei due produttori nelle reti di accesso e trasporto 5G dovranno essere sostituiti entro la fine del 2029.