Il massimo funzionario tedesco per la sicurezza ha annunciato che la Germania vieterà l'uso di componenti critici delle aziende cinesi Zte e Huawei in parti chiave delle sue reti 5G in due fasi a partire dal 2026

Il ministro degli Interni Nancy Faeser ha dichiarato che le componenti prodotte da Huawei e Zte saranno banditi dalle reti 5G entro la fine del 2026. Inoltre, i "sistemi di gestione critici" di questi produttori nelle reti di accesso e trasporto 5G dovranno essere sostituiti entro la fine del 2029.

Questa decisione fa seguito alle recenti trattative con Deutsche Telekom, Vodafone e Telefonica, gli operatori delle reti 5G tedesche. Secondo il Ministero dell'Interno, saranno firmati accordi con tutte e tre le società.

Dubbi sull'uso di Huawei per lo spionaggio nell'Ue

"In questo modo proteggiamo il sistema nervoso centrale della Germania come sede degli affari e proteggiamo la comunicazione dei cittadini, delle aziende e dello Stato", ha dichiarato. "Dobbiamo ridurre i rischi per la sicurezza e, a differenza del passato, evitare le dipendenze unilaterali".

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno sollecitato con successo gli alleati europei, tra cui la Gran Bretagna e la Svezia, a vietare o limitare l'uso di apparecchiature Huawei nelle loro reti telefoniche, per il timore che Pechino potesse utilizzarle per lo spionaggio informatico o per sabotare infrastrutture di comunicazione critiche - accuse che Huawei ha ripetutamente negato. Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Canada hanno adottato misure simili.

Alla domanda sull'annuncio previsto per giovedì, durante un briefing quotidiano a Pechino, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha dichiarato che Huawei e altre aziende cinesi hanno costruito infrastrutture di alta qualità in Europa e creato numerosi posti di lavoro. Ha sottolineato che "non ci sono prove che esse mettano in pericolo la sicurezza nazionale dei Paesi europei".

"Politicizzare le questioni economiche, commerciali e scientifiche non farà altro che minare i normali scambi tecnici e la cooperazione e non è nell'interesse di nessuna parte", ha aggiunto. Il sospetto reciproco tra i Paesi occidentali e la Cina è aumentato da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala dell'Ucraina all'inizio del 2022.