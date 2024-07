Di euronews

In Germania più di 100mila sex worker hanno lavorato durante gli europei di Calcio, secondo Erobella 14mila sono venute dall'Estero appositamente per il torneo

Euro 2024 termina domenica con la finale di Berlino tra Inghilterra e Spagna. Il torneo, durato un mese, ha dato una spinta alle attività commerciali, come alberghi e ristoranti, in tutte le dieci città ospitanti della Germania, e l'industria del sesso non fa eccezione.

Si ritiene che più di 100mila sex worker abbiano operato nel Paese durante gli europei di calcio.

Secondo il portale Erobella, tra i più popolari in Germania per incontrare escort, quasi 14mila lavoratrici del sesso sono venute in Germania appositamente per il torneo di calcio.

Gerhard Schönborn, un assistente sociale con sede a Francoforte, ha dichiarato che la maggior parte delle prostitute proviene "da Bulgaria, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, si prostituiscono qui semplicemente a causa della povertà".

Janne Valentin, una lavoratrice del sesso che opera nel settore da 26 anni, afferma che la maggior parte dei clienti si trova nel centro di Berlino.

"Gli ospiti degli hotel acquistano servizi di escort quando vogliono una cena in compagnia. Oppure chiamano una ragazza per raggiungerli nella loro stanza".

La prostituzione in Germania è legale dal 2002. Ance le case chiuse sono legali e secondo le nuove leggi recentemente adottate, ogni bordello deve essere registrato e autorizzato.

Il test per l'Hiv e le altre malattie sessualmente trasmissibili non è tuttavia obbligatorio per gestire questo tipo di attività in Germania, Global Network of Sex Work projects.