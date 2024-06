Di Euronews

Riprende il campionato degli Europei 2024, il primo match è tra Svizzera e Italia.

PUBBLICITÀ

L'Italia, campione in carica, punta a continuare il suo dominio sulla Svizzera per raggiungere i quarti di finale degli Europei.La Svizzera non batte l'Italia da 31 anni e ha ottenuto solo otto vittorie nei 61 incontri precedenti. Ma gli svizzeri sono imbattuti quest'anno e la loro unica sconfitta nel 2023 è arrivata nell'ultima partita delle qualificazioni.

L'Italia ha un bel ricordo di giocare all'Olympiastadion di Berlino, dopo aver battuto la Francia ai rigori nella finale della Coppa del Mondo 2006 nella sua ultima partita nello stadio, dove ha anche sconfitto l'Austria per 2-1 nella finale dei Giochi Olimpici del 1936.

Esperienza difficile per gli Azzurri a Euro 2024

Finora, Euro 2024 è stata un'esperienza difficile per gli Azzuri, che hanno subito un gol dopo soli 23 secondi nella vittoria iniziale per 2-1 contro l'Albania, poi sono stati completamente surclassati nella sconfitta per 1-0 contro la Spagna, prima di aver bisogno di un colpo all'ultimo secondo da parte del sostituto dell'Italia Mattia Zaccagni per salvare un pareggio per 1-1 contro la Croazia e finire secondi nel Gruppo B.

La Svizzera ha esordito con una vittoria per 3-1 sull'Ungheria, prima di pareggiare 1-1 contro la Scozia e la Germania, nazione ospitante.

Svizzera e Italia si sono affrontate nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022. Entrambe le partite sono state pareggiate e gli svizzeri hanno concluso il gruppo in testa alle qualificazioni. L'Italia ha perso contro la Macedonia del Nord nei playoff e ha perso la qualificazione. Per gli italiani si tratta della seconda mancata qualificazione consecutiva alla Coppa del Mondo.

Le formazioni ufficiali di Svizzera - Italia

La formazione della Svizzera:

Sommer;

Schär, Akanji, Rodriguez;

Ndoye, Xhaka, Freuler, Aebischer;

Vargas, Rieder, Embolo.

La formazione dell'Italia

Donnarumma;

Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian

Cristante, Fagioli, Barella;

Chiesa, Scamacca, El Shaarawy.

I giocatori svizzeri Yann Sommer, Ricardo Rodríguez, Remo Freuler, Noah Okafor, Michel Aebischer, Dan Ndoye, Dennis Zakaria, Silvan Widmer e Xherdan Shaqiri hanno tutti giocato nella Serie A italiana.

Il difensore Federico Dimarco, invece, è l'unico membro della rosa dell'Italia ad aver giocato in Svizzera, avendo trascorso una stagione al Sion nel 2017-18.

La vincente affronterà l'Inghilterra o la Slovacchia nei quarti di finale a Düsseldorf il 6 luglio.