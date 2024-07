Di Liv Stroud

Secondo il professor Habeck l'impatto economico non è stato poi così buono. Anche l'Associazione degli albergatori e dei ristoratori e l'Associazione tedesca dei produttori di birra lamentano minori entrate del previsto a causa del meteo estremo. Unica "vincitrice" la Uefa

PUBBLICITÀ

La Germania, l'economia più forte d'Europa, è in recessione dallo scorso anno. Euro 2024 è stata un'occasione per invogliare i tifosi a spendere. Ma i profitti hanno superato i costi per ospitare il torneo di calcio?

La corrispondente di Euronews da Berlino Liv Stroud lo ha chiesto al professor Alexander Hodeck, esperto di gestione internazionale dello sport.

Secondo Hodeck l'impatto positivo di questi eventi sull'economia è tendenzialmente sopravvalutato: "Per fare un esempio, il governo federale si aspettava 2,7 milioni di tifosi. Se 2 milioni di loro pernottano per una o due notti, si tratta forse dell'1 per cento di tutti i pernottamenti in Germania", ha spiegato il professore, che ne fa più una questione di ritorno positivo sull'umore dei cittadini e sulla reputazione del Paese.

Comunque, si stima che complessivamente il torneo costerà alle dieci città ospitanti 260 milioni di euro. Si saprà solo tra qualche mese se saranno poi riuscite a chiudere in pareggio. Sia l'Associazione degli albergatori e dei ristoratori sia l'Associazione tedesca dei produttori di birra hanno dichiarato che gli imprevedibili temporali, uniti al caldo torrido, hanno smorzato le opportunità di spesa dei tifosi.

Per il momento l'unica vincitrice certa del torneo a livello economico è la Uefa: l'associazione calcistica prevede già un profitto di oltre un miliardo di euro grazie alla vendita dei biglietti, ai diritti di trasmissione e alle esenzioni fiscali da milioni di euro.