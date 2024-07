L'accusa di un tribunale di Mosca nei confronti di Yulia Navalnaya è di coinvolgimento in un gruppo estremista. La vedova di Alexei Navalny sarebbe stata inserita nella lista internazionale dei ricercati perché "si è nascosta dalle autorità investigative"

Mandato di arresto in contumacia per Yulia Navalnaya, vedova dell'oppositore russo Alexei Navalny, morto il 16 febbraio scorso nella colonia penale IK-3 dove stava scontando una pena di oltre trent'anni.

L'accusa per la donna in esilio in Germania dal 2020 è di coinvolgimento in un gruppo estremista: il tribunale ha fatto sapere di aver "scelto una misura preventiva sotto forma di detenzione per un periodo di 2 mesi, calcolato dal momento dell'estradizione nel territorio della Federazione Russa o da quello della detenzione nel territorio della Federazione Russa". La corte russa ha chiarito che Navalnaya è stata inserita nella lista internazionale dei ricercati perché si sarebbe "nascosta dalle autorità investigative".

Yulia Navalnaya: il posto di Putin è nella stessa cella dove ha ucciso Alexei

"Sarà la solita procedura. Un agente straniero, poi l'apertura di un procedimento penale, poi un arresto?!' Yulia Navalnaya affida al suo profilo X la reazione alla decisione di un tribunale di Mosca di martedì chiedendo alla platea di non dimenticare di scrivere la cosa principale.

"Vladimir Putin è un assassino e un criminale di guerra'. Il suo posto è in prigione non da qualche parte all'Aja, in una cella accogliente con una Tv, ma in Russia, nella stessa colonia e nella stessa cella di 2 metri per 3 in cui ha ucciso Alexei".