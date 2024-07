L'ambasciatore ucraino Oleksii Makeiev e la presidente del Bundestag Bärbel Bas hanno inaugurato l'installazione interattiva nella capitale tedesca

La tribuna dello stadio Sonyachny di Kharkiv, in Ucraina, distrutta nel conflitto in corso, ha trovato una nuova sede temporanea a Berlino, in Germania. Di fronte al Reichstag sono stati allestiti 21 posti della tribuna in una installazione interattiva inaugurata dall'ambasciatore ucraino Oleksii Makeiev e la presidente del Bundestag Bärbel Bas.

Grazie alla realtà virtuale è possibile vedere gli stadi dell'Ucraina nel loro stato attuale e conoscere la storia di quello Sonyachny di Kharkiv.

Nel 2012 Kharkiv è stata una delle quattro città ucraine ad aver ospitato i Campionati europei, dieci anni dopo nel 2022 lo stadio è stato distrutto dagli attacchi russi. Al momento cinquecento impianti sportivi in Ucraina, tra cui 77 stadi di calcio, sono stati danneggiati o distrutti da bombe e missili russi.

L'approfondimento nel video.