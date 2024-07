Regno Unito, la squadra del primo ministro Starmer punta sulle donne

Di Euronews

Il gabinetto di Starmer comprende il più alto numero di ministri donna della storia e più del 40% dei seggi dei Comuni sarà occupato da donne

PUBBLICITÀ

Già un governo dei record quello varato dal neo primo ministro laburista Keir Starmer dopo aver ricevuto l'incarico da re Carlo III. A due donne sono andati infatti i posti chiave del Gabinetto labour.

Le super donne di Starmer

La vice leader del partito Angela Rayner è stata nominata vice primo ministro: a Rayner, ai vertici del partito dal 2020, è affidato il portafoglio dell'edilizia abitativa e del riequilibrio territoriale. Cresciuta in un blocco di case popolari disagiate, abbandonata precocemente la scuola come giovane madre, Rayner ha spesso parlato del suo passato difficile. Ha iniziato la sua carriera come funzionaria sindacale prima di intraprendere il percorso in politica.

Rachel Reeves è stata nominata Segretaria del Tesoro, diventando la prima donna a ricoprire questo incarico. Riceve il titolo di Cancelliere dello Scacchiere, che risale al XVI secolo. L'ex economista della Banca d'Inghilterra dovrà affrontare l'arduo compito di mantenere la promessa laburista di far crescere l'economia e investire nei servizi pubblici, pur dovendo far fronte a un ingente debito nazionale.

Rachel Reeves, Cancelliere dello Scacchiere, arriva a Downing Street a Londra Thomas Krych/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

La nuova squadra laburista

David Lammy è stato nominato ministro degli Esteri, mentre Yvette Cooper è il ministro degli Interni, che si occuperà di questioni chiave come l'immigrazione e la polizia. John Healey è stato nominato Segretario alla Difesa.

Pat McFadden, coordinatore della campagna nazionale laburista, è stato nominato Cancelliere del Ducato di Lancaster, il ministro più anziano del Gabinetto dopo premier.

Il gabinetto di Starmer comprende il più alto numero di ministri donna della storia (11 su 25 membri) e più del 40% dei seggi dei Comuni sarà occupato da donne.

Starmer ha nominato il suo gabinetto dopo la schiacciante vittoria elettorale di giovedì, che ha visto il suo partito laburista vincere con 412 seggi. Ne servono 326 per ottenere la maggioranza nella Camera dei Comuni, che conta 650 seggi.

"Il mio governo sarà al vostro servizio"

Nel suo discorso di vittoria di venerdì mattina, ha lanciato una sfida: ripristinare la fiducia nella politica e di costruire un "governo di servizio".

Il manifesto laburista, un documento che delinea le priorità politiche del partito, elenca cinque obiettivi per il gruppo politico. Tra questi, rilanciare la crescita economica, promuovere l'energia pulita, ridurre la criminalità violenta, riformare l'istruzione e migliorare e investire nel servizio sanitario nazionale in difficoltà.

Le proposte includono l'abbassamento dell'età di voto a 16 anni, la nazionalizzazione delle ferrovie passeggeri, la costruzione di nuove carceri, la realizzazione di 1,5 milioni di nuove abitazioni, la richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza e la cancellazione del programma di deportazione del Ruanda.