Di Euronews Agenzie: AP, EBU

Il bilancio dei morti è provvisorio e potrebbe superare i 16 confermati, decine le persone rimaste ferite. La mancanza di acqua pulita e di prodotti per l'igiene personale sta causando un'impennata nella diffusione di malattie infettive tra la popolazione sfollata di Gaza

Almeno 16 palestinesi, per lo più donne e bambini, sono stati uccisi in un attacco israeliano contro una scuola gestita dalle Nazioni Unite a Gaza, utilizzata come rifugio per gli sfollati.

L'ufficio stampa del governo di Gaza ha dichiarato sabato che più di 75 persone sono rimaste ferite nell'attacco alla scuola al-Jaouni, nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza.

"Condanniamo l'occupazione israeliana per aver commesso questi continui crimini e massacri contro civili, bambini e donne", si legge nella dichiarazione.

Testimoni oculari hanno detto che l'attacco sembra aver preso di mira i piani superiori dell'edificio, che secondo quanto riferito viene usato come rifugio da circa settemila persone.

Molti dei feriti sono stati portati all'ospedale Aqsa Martyrs, la principale struttura medica nel centro di Gaza.

L'esercito israeliano ha dichiarato che sta indagando sull'attacco.

Tracce di sangue visibili dopo l'attacco israeliano alla scuola di Al-Jouni a Gaza, 6 Luglio, 2024 Saher Alghorra/Copyright 2023, The AP. All rights reserved

Sempre sabato, l'esercito israeliano ha diffuso altri filmati di truppe che avrebbero operato nel quartiere di Shijaiyah, nella città di Gaza.

Le truppe sono tornate nel quartiere mesi dopo che le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano dichiarato di aver completato le operazioni nell'area.

I combattimenti a terra hanno imperversato a Shijaiyah nelle ultime due settimane, costringendo decine di migliaia di persone a fuggire dalle loro case.

Hamas si è sempre riorganizzato nelle aree colpite dopo il ritiro delle truppe israeliane, sollevando dubbi sulla capacità dell'Idf di neutralizzare le unità militari del gruppo armato.

Nel frattempo, la mancanza di acqua pulita e di materiali per l'igiene personale sta causando un'impennata nella diffusione di malattie infettive tra la popolazione sfollata di Gaza.

"Soffriamo per la mancanza di materiale per pulizia e igiene. Non c'è sapone, detersivo o altro. Voglio dire, anche se è disponibile nella Striscia di Gaza, non possiamo comprarlo. Il prezzo del sapone profumato è di 25 shekel (6,20 euro). Non ho 25 shekel per acquistarlo", ha detto Muhammad Al-Talouli, sfollato dal campo di Al-Bureij Est al centro di Gaza.

Nasser Al-Kurdi, sfollato dal campo di Al-Bureij, ha detto: "Epidemie e malattie si sono diffuse tra la gente e tra i bambini. Una cosa davvero terribile. Si tratta di una piccola area. Le malattie si diffondono ad un ritmo molto veloce".

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito a febbraio che i casi di infezioni respiratorie, diarrea, scabbia e pidocchi, varicella e itterizia acuta hanno raggiunto livelli di gran lunga superiori agli anni precedenti.

All'inizio di questa settimana, il Marocco ha inviato a Gaza 40 tonnellate di aiuti medici, tra cui attrezzature per effettuare operazioni chirurgiche d'emergenza e medicinali di base. La Mezzaluna Rossa palestinese li ha ricevuti al valico di frontiera di Kerem Shalom.

Israele ha lanciato un'offensiva aerea e di terra a Gaza in risposta all'attacco di Hamas al sud di Israele del 7 ottobre, che ha ucciso 1.200 persone e ne ha viste altre 250 prese in ostaggio.

Più di 38mila palestinesi sono stati uccisi nell'offensiva.