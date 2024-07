Andriy Yermak ha dichiarato da Washington che Kiev ascolterà qualsiasi raccomandazione per porre fine al conflitto ma non compromessi "sui valori dell'Ucraina". Le parole del consigliere del presidente ucraino seguono l'incontro tra Zelensky e Viktor Orbán a Kiev

L'Ucraina non è pronta a cedere alcun territorio per porre fine alla guerra, ha dichiarato martedì un alto funzionario ucraino, all'indomani della visita a Kiev del premier ungherese e presidente di turno dell'Unione Europea, Viktor Orbán.

Orbán martedì ha posto sul tavolo con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky l'invito a considerare un cessate il fuoco per potere arrivare quanto prima alla pace con la Russia.

Zelensky ha risposto di essere "grato" per il sostegno e che l'Ungheria potrebbe svolgere un ruolo nell'organizzazione di una secondo vertice di pace con i leader mondiali dopo quello tenuto in Svizzera il mese scorso.

"Tutte le parole sulla pace sono solo parole di copertura" ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova a un'emittente radiofonica russa "l'obiettivo è solo uno, infliggere una sconfitta strategica alla Russia".

Usa: "Nessun compromesso su libertà e sovranità dell'Ucraina" dice consigliere di Zelensky

Uno dei consiglieri del presidente ucraino, Andriy Yermak, ha dichiarato ai giornalisti durante una visita a Washington che Kiev ascolterà qualsiasi raccomandazione per porre fine al conflitto ma a una condizione.

"Non siamo pronti a compromessi su valori molti importanti" ha detto Yermak dagli Stati Uniti a una settimana dal vertice plenario della Nato che si terrà nella capitale, "indipendenza, libertà, democrazia, integrità territoriale e sovranità".

La scorsa settimana, durante il dibattito con il presidente e candidato democratico per la rielezione Joe Biden, Donald Trump ha sostenuto che se verrà rieletto a novembre risolverà rapidamente la guerra in Ucraina. Un'affermazione che molti traducono in un taglio dell'assistenza militare Usa se Kiev non accetterà di aprire negoziati di pace con Mosca.

Dal 2022 gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina aiuti militari per oltre 50 miliardi di dollari. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha dichiarato martedì che verrà annunciato a breve un nuovo pacchetto da 2,3 miliardi di dollari.

Putin ad Astana per incontrare Cina e alleati asiatici

I russi hanno lanciato mercoledì droni kamikaze e missili sull'Ucraina a Dnipro, Zaporizhzhia, Kherson, Mykolaiv e Kirovohrad, mentre l'offensiva di terra punta in queste ore in direzione di Toretsk, nel Donetsk.

Il ministero della Difesa di Mosca ha comunicato invece che l'Ucraina ha attaccato durante con 12 droni sul suo territorio, inclusi due droni marittimi diretti a Novorossiysk, il maggiore porto russo sul Mar Nero per le esportazioni di petrolio e derivati.

Il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping si incontrano mercoledì in Kazakhstan, a margine di un vertice di sicurezza e difesa dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.

Putin ha in agenda incontri bilaterali anche con il presidente turco Erdogan e, il mese prossimo a Mosca, con il primo ministro indiano, Narendra Modi.