Alle 18:00 di sabato 6 luglio, l’Inghilterra affronta la Svizzera, che ha recentemente sconfitto l’Italia. Alle 21 Olanda-Turchia

Dopo l’eliminazione di Germania e Portogallo per mano di Spagna e Francia, sabato 6 luglio altri due incontri decisivi per chiudere il quadro delle semifinali di Euro 2024.

Alle 18:00, l’Inghilterra affronterà la Svizzera, che ha recentemente sconfitto l’Italia. La Nazionale di Southgate, scampata all'eliminazione contro la Slovacchia, parte favorita, ma gli svizzeri, galvanizzati dalla vittoria contro gli Azzurri, possono sperare in un'altra impresa.

Il campione inglese Harry Kane si riscalda - Blankenhain, Germania Thanassis Stavrakis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

In serata, alle 21:00, la Turchia guidata da Vincenzo Montella giocherà contro l’Olanda di Koeman, in un match che promette spettacolo.

Inghilterra-Svizzera

L'Inghilterra deve ringraziare Bellingham e Kane per la qualificazione: una spettacolare rovesciata del primo e un gol ai supplementari del secondo hanno evitato un’uscita clamorosa contro la Slovacchia. Ora, a Düsseldorf, la Nazionale dei Tre Leoni ha l'opportunità di raggiungere le semifinali. La Svizzera, imbattuta finora, ha eliminato l’Italia e punta a sorprendere ancora.

Olanda-Turchia

Alle 21:00 all'Olympiastadion di Berlino si giocherà il quarto di finale tra l’Olanda e la Turchia. Gli Orange, dopo un girone incerto, hanno dominato la Romania agli ottavi con un netto 3-0, mostrando solidità difensiva e brillantezza offensiva. La Turchia arriva al match con grande entusiasmo dopo aver battuto 2-1 l’Austria, ma dovrà fare a meno di Merih Demiral, squalificato per due giornate a causa di un’esultanza controversa considerata inappropriata dalla UEFA. La presenza del presidente turco Erdogan sugli spalti aggiunge ulteriore attenzione a questa sfida.

L'esultanza del francese William Saliba per la vittoria contro il Portogallo a Euro 2024 Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Le precedenti 24 ore di calcio

La Francia ha battuto il Portogallo per 5-3 ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. La lotteria dei rigori ha punito il Portogallo: al terzo tiro dal dischetto Joao Félix ha colpito il palo, è l'unico rigorista a non aver centrato il colpo. Martedì in semifinale i francesi affronteranno la Spagna, che ha vinto contro la Germania per 2-1 ai tempi supplementari, con vantaggio di Dani Olmo al 51esimo, pareggio di Wirtz all’89esimo e gol decisivo di Merino al 119esimo.