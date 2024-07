Elezioni in Francia, la Germania osservatrice inquieta

La Germania teme di perdere un alleato prezioso sullo scacchiere europeo, in caso di vittoria dell'estrema destra

L'esito del primo turno delle elezioni legislative in Francia suscita inquietudini anche in Germania. Il cancelliere Olaf Scholz, già nei giorni precedenti al primo turno che si è svolto domenica 30 giugno aveva espresso la propria preoccupazione. L'impatto sulla politica tedesca potrebbe infatti non essere indifferente.

Berlino potrebbe perdere influenza nell'Ue

Alcuni analisti spiegano che l'influenza di Berlino sull'UE potrebbe diminuire se l'estrema destra di Marine Le Pen dovesse ottenere la maggioranza assoluta al secondo turno. La presidente della Hertie School di Berlino, Cornelia Woll, in particolare, afferma che il lavoro del cancelliere Scholz potrebbe diventare molto più difficile in tal caso.

"Il rapporto franco-tedesco - osserva l'esperta - si basa molto su contatti stretti a tutti i livelli, ministeriale e non solo. Se il Rassemblement National avesse la maggioranza in Parlamento, ciò implicherebbe che l'estrema destra ricoprirebbe molte di tali posizioni. Cambierebbe radicalmente la collaborazione tra i due Paesi, anche perché le persone non si conoscono. E l'estrema destra ha assunto anche posizioni esplicitamente anti-tedesche. Quindi bisognerà lavorare molto per normalizzare le relazioni tra Francia e Germania".

I giornali tedeschi sottolineano il grande rischio che Macron ha voluto correre

La Germania definisce la Francia il suo alleato più importante e il più vicino in Europa. Per questo Scholz ha dichiarato che sarebbe felice in caso di vittoria di qualsiasi partito salvo quello di Le Pen, pur sottolineando come spetti ai francesi decidere.

Le testate giornalistiche tedesche, intanto, sottolineano il grande rischio che ha deciso di correre il Presidente francese Emmanuel Macron, che dalle elezioni esce come il grande sconfitto. Un membro di spicco del partito del cancelliere Scholz ha osservato che i risultati fanno pensare che, in futuro, la Germania dovrà prepararsi ad accogliere Marine Le Pen nel ruolo di presidente.

La Francia potrebbe volgere lo sguardo verso l'Italia

Un economista, Matthias Diermeier, dell'Istituto economico tedesco, aggiunge poi che la Germania si ritroverà limitata nel portare avanti grandi progetti nell'UE se dovesse vincere l'estrema destra. "I politici tedeschi hanno davvero paura di un governo euroscettico in Francia. Temono Jordan Bardella, che ha messo in discussione l'Unione Europea sull'energia, ad esempio, e che ha anche criticato le decisioni sul Patto di stabilità, in particolare in materia fiscale".

Secondo Woll, al contempo, l'attenzione della Francia essere meno concentrata sulla Germania: "Penso che ciò implicherebbe con ogni probabilità che il centro della cooperazione si sposterebbe dalla Germania all'Italia, con la quale sarebbe più facile costruire ponti. Non credo che la Francia e la Germania, che hanno sempre avuto un rapporto di lavoro difficile su cui hanno investito molto, sarebbero in grado di colmare questo divario".