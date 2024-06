In Spagna molti attendono con ansia l'esito delle prossime elezioni francesi. Sumar, il partner di governo di Pedro Sánchez, vede nel Fronte Popolare un'ispirazione per le politiche progressiste spagnole, mentre Vox spera che una vittoria di Le Pen serva da altoparlante per le sue idee

In uno scenario politico convulso, la Spagna segue con attenzione le elezioni legislative francesi del 2024, alla ricerca di parallelismi con la propria situazione politica. La richiesta di elezioni anticipate di Emmanuel Macron, dopo la sconfitta del suo partito alle elezioni europee, ha generato un'ondata di interesse nella politica spagnola.

Il partito Sumar, partner di minoranza del governo di Pedro Sánchez, vede nel Nuovo Fronte Popolare francese un'ispirazione derivata dalle politiche progressiste del governo spagnolo.

Elizabeth Duval, segretaria per la comunicazione del Sumar, sottolinea l'importanza di questa unione. "L'aspetto davvero straordinario e inaspettato di queste elezioni francesi è stata questa unione della sinistra, questo movimento per formare il nuovo Fronte Popolare. Questa opportunità di non scegliere tra il male e il peggio, di non scegliere tra Macron e Le Pen, è ciò che dà davvero speranza", ha detto la portavoce del partito.

Preoccupazione per l'estrema destra francese di Rassemblement National

Il timore di un governo di estrema destra in Europa è palpabile, con preoccupazioni per il suo impatto sulla stabilità europea. Borja Bergareche, partner di Comunicazione e Leadership di Harmon, critica la decisione di Macron.

"Se l'intenzione era quella di risvegliare la società francese dal trend crescente di sostegno all'ex Fronte Nazionale e ad altri partiti di estrema destra, sembra chiaro che la decisione è stata un errore, perché tutti i sondaggi mostrano il partito di Marine Le Pen e altre forze di estrema destra come il chiaro vincitore", ha detto.

La prospettiva che il partito di Marine Le Pen conquisti un potere significativo ha messo in allarme molti, preoccupati per il futuro dell'unità europea e dei valori democratici.

"Ciò che accade in Francia influisce direttamente sul futuro del progetto europeo e su quanto permetteremo al clima di perniciosa polarizzazione che forze estremiste come Marine Le Pen stanno fomentando in Europa di prendere piede", ha spiegato Borja Bergareche.

Il partito di Marine Le Pen in sintonia con Vox

D'altra parte, Vox, il partito di estrema destra spagnolo, sottolinea il suo allineamento con Marine Le Pen.

"Il vostro partito, Vox, e il vostro presidente, il caro Santiago Abascal, con cui siamo in contatto da tempo, incarnano il movimento patriottico spagnolo su cui so di poter contare", ha annunciato Le Pen durante un evento organizzato da Vox prima delle elezioni europee che ha riunito a Madrid i principali partiti del loro spettro politico.

Vox attribuisce a questa stretta collaborazione le parole pronunciate in un'intervista da Marine Le Pen, che ha assicurato che se governerà impedirà all'ex presidente catalano Carles Puigdemont di mettere piede sul suolo francese. Il partito di Abascal è sicuro che la vittoria di Agrupación Nacional diventerà una vetrina per promuovere le idee condivise dall'estrema destra europea...

Impatto in Spagna

Anche Borja Bergareche sottolinea la possibile complessità del panorama politico. "Lo scenario più probabile è quello di un'inquietante coabitazione tra un presidente centrista come Macron e un primo ministro del Fronte Nazionale. Questo pone grandi sfide alla politica europea e alla stabilità democratica", ha avvertito.

Le elezioni legislative in Francia hanno un impatto diretto sulla Spagna. I risultati delle elezioni francesi potrebbero influenzare il panorama politico spagnolo, dando forma a strategie e alleanze future.

Tutti gli occhi sono puntati sul 7 luglio. I risultati delle elezioni del 2024 potrebbero ridefinire la politica europea per gli anni a venire. Le reazioni in Spagna sono state contrastanti. Mentre partiti come Sumar vedono un'opportunità nell'unire la sinistra, Vox sottolinea il suo allineamento con Le Pen.

"La lezione francese, che vale per qualsiasi altro Paese, è che è sempre più difficile per i partiti moderati, responsabili nelle istituzioni, proiettare ai loro concittadini le piccole conquiste delle piccole e preziose democrazie liberali imperfette che abbiamo, che ci frustrano tutti, ma che sono chiaramente l'unico sistema che salva le società che abbiamo", ha concluso Bergareche.