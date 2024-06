Di Euronews

Gli esperti stanno effettuando gli ultimi lavori di restauro nella cattedrale di Notre Dame, dopo il devastante incendio del 2019

A cinque anni di distanza dal drammatico incendio che la devastò, nell'aprile del 2019, i lavori di restauro della cattedrale Notre Dame di Parigi sono quasi ultimati. Le pareti e i pavimenti in marmo sono ormai pronti, mentre gli esperti stanno apportando gli ultimi ritocchi alla nuova volta della chiesa, rimanendo fedeli rispetto a quanto progettato nell'Ottocento dall'architetto Eugène Viollet-le-Duc.

Occorrerà tuttavia attendere per la riapertura al pubblico, prevista per l'8 dicembre di quest'anno: ciò significa che i turisti che si recheranno nella capitale francese nel corso dei Giochi Olimpici non potranno ancora visitare la cattedrale.