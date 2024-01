Di Euronews

A cinque anni dall'incendio che ha distrutto una parte dell'iconica Cattedrale di Notre Dame, i lavori proseguono nei tempi. La riapertura è prevista per il prossimo 8 dicembre

Applausi e grida di gioia sono risuonati dall'alto dell'abside quando Léonard Laforest, il più giovane falegname degli Ateliers Perrault, ha posto un bouquet di fiori in cima a Notre Dame per festeggiare la fine della ricostruzione della struttura del tetto della Cattedrale, come vuole la tradizione.

A cinque anni dall'incendio che ha distrutto parte del monumento iconico di Parigi, i lavori proseguono e il cantiere è nei tempi.

Tra coloro che hanno reso possibile la ricostruzione, Peter Henrikson, un carpentiere del Minnesota che ha lavorato per mesi in uno dei laboratori principali, utilizzando in gran parte tecniche medievali.

Come altri suoi colleghi, è volato a Parigi per festeggiare: "Voglio dire che è sorprendente sapere che quello che c'è è esattamente uguale a quello che c'era prima. C'è stata molta attenzione ai dettagli per assicurarsi che sembrasse proprio come prima dell'incendio".

Negli ultimi mesi sono stati compiuti notevoli progressi nella ricostruzione della cattedrale, che è in dirittura d'arrivo per la riapertura dell'8 dicembre.