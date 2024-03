Parigi: a Notre Dame 1500 sedie in rovere al posto delle panche

Di Euronews

Proseguono i lavori di ristrutturazione dell'iconica cattedrale di Notre Dame: la riapertura è prevista per il prossimo 8 dicembre. Al posto delle panche 1500 sedie in rovere

A quasi cinque anni dall'incendio che ha devastato la cattedrale di Notre Dame di Parigi, continuano i lavori di ristrutturazione in vista della riapertura in programma per il prossimo 8 dicembre 2024.

Nella nuova veste della cattedrale non ci saranno più le panche da sempre utilizzate per le funzioni religiose ridotte in cenere nell'incendio dell'aprile 2019.

La navata della cattedrale ospiterà 1500 sedie di design traforate in rovere massiccio prodotte da una falegnameria di Hagetmau, cittadina nel dipartimento delle Landes nella regione della Nuova Aquitania. Il legno scelto è stato essiccato per tre anni prima di produrre le sedie.