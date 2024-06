Di Euronews

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che la Francia fornirà caccia Mirage e addestramento piloti all'Ucraina

PUBBLICITÀ

"La Francia sta aiutando gli ucraini a resistere, ma non vogliamo un'escalation. In concreto, domani, durante il mio incontro con Zelensky, lanceremo una nuova forma di cooperazione: forniremo Mirage 2000-5 e ci offriremo di addestrare i piloti". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron intervistato in diretta da TF1 e France 2.

Macron non ha specificato il numero di velivoli destinato a Kiev né le tempistiche, limitandosi a dire che il trasferimento dovrebbe avvenire entro l'anno. I piloti ucraini verranno formati in Francia, ha precisato il leader francese, al termine delle celebrazioni per gli 80 anni dello sbarco in Normandia.

"I Mirage 2000-5, sono aerei da combattimento francesi, per permettere all'Ucraina di proteggere il proprio territorio, il proprio spazio aereo''. E ancora: "Da domani, lanceremo un programma di formazione per i piloti e poi la cessione degli aeroplani", precisa il presidente, aggiungendo di non poter essere ''definitivo sul numero'' di caccia inviati, in quanto la Francia ''sta lavorando a una coalizione con altri partner''.