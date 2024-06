Gli agricoltori protestano: bloccata la frontiera tra Spagna e Francia

Diritti d'autore Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Agricoltori spagnoli bloccano la strada con i trattori

I sindacati francesi e spagnoli invitano gli agricoltori a bloccare il confine per chiedere agevolazioni sui combustibili, migliori condizioni economiche per la produzione e l'export, rispetto alla concorrenza di Paesi terzi, e requisiti più severi per i prodotti che entrano in Europa