Un movimento di protesta degli agricoltori è entrato per la prima volta in un governo europeo, quello dei Paesi Bassi, e guiderà le politiche agricole del Paese. Quale sarà l'impatto sulle politiche agricole dell'Unione europea?

Il movimento contadino-cittadino olandese BoerBurgerBeweging (Bbb)è diventato il primo partito formato da "attivisti agricoli" a entrare in un governo, dopo aver raggiunto un accordo con altri tre partiti per formare un esecutivo di destra nei Paesi Bassi. In una dichiarazione la leader del partito Caroline Van der Plas ha affermato che Bbb ha anche "svolto un ruolo importante" nel mediare l'accordo.

Nato dopo la protesta degli agricoltori del 2019 contro i piani dell'allora governo olandese di ridurre radicalmente le emissioni dell'agricoltura, l'inclusione del Bbb nel prossimo esecutivo implicherà un cambiamento di rotta nelle politiche agricole del Paese, che potrebbe avere ripercussioni anche in Unione europea.

"I nostri agricoltori, giardinieri e pescatori dovrebbero essere valorizzati perché sono importanti per il nostro approvvigionamento alimentare e per il paesaggio culturale olandese e sono una parte inseparabile della nostra cultura", si legge nelle 26 pagine dell'accordo di coalizione.

Il testo dettaglia le future azioni del governo in materia di agricoltura, ponendo gli agricoltori "al timone" delle politiche che "si baseranno su ciò che funziona nella pratica" attraverso consultazioni regolari con le organizzazioni agricole.

"Adattare le direttive europee in modo che siano attuabili e sostengano il modello di reddito" è uno degli impegni del manifesto, che si impegna a non proporre misure nazionali più ambiziose delle norme europee esistenti.

L'attuale ministero dell'Agricoltura, natura e qualità degli alimenti" sarà rinominato "Agricoltura, pesca, sicurezza alimentare e natura", riflettendo il rinnovato interesse per il concetto di sicurezza alimentare tra i partiti di destra in Europa.

Nessun taglio al patrimonio zootecnico per ridurre le emissioni

Il cambiamento più importante è previsto nella politica sull'azoto del Paese: un terreno di scontro prioritario per gli agricoltori olandesi.

Le emissioni di azoto rappresentano una grande fonte di inquinamento nei Paesi Bassi, dove i pericolosi composti azotati, come l'ammoniaca e i biossidi di azoto, sono per lo più rilasciati nell'aria dal letame animale e dall'uso di fertilizzanti.

Le decisioni prese in passato per affrontare l'inquinamento da azoto prevedevano drastici tagli all'allevamento per dimezzare le emissioni entro il 2030. "Non c'è alcun obiettivo - a differenza degli ultimi anni - di ridurre il patrimonio zootecnico e non ci saranno espropri forzati", ha dichiarato Van der Plas.

Si farà "il possibile" per raggiungere standard migliori e più praticabili in accordo con l'Ue, si legge nell'accordo di coalizione, che aggiunge che, nel frattempo, si prenderanno in considerazione le misure di emergenza necessarie per risolvere la crisi in corso.

Per esempio il governo centrale assumerà la guida delle licenze per la lavorazione del letame, anche se in collaborazione con le province e i comuni. Il manifesto auspica una maggiore cooperazione tra agricoltori e allevatori per garantire uno spandimento più efficiente del letame sui terreni coltivabili.

I partiti al governo vogliono anche concentrarsi sull'accesso alla terra per i giovani agricoltori, in modo che possano avviare nuove attività o rilevare quelle esistenti.

Lo sviluppo di nuovi modelli di guadagno nella catena alimentare che includano l'industria e le banche, la reintroduzione del diesel rosso e la continuazione della riduzione delle accise sui carburanti per il prossimo anno sono altri impegni elencati nell'accordo di coalizione.

L'impatto sulla politica dell'Unione europea

Il nuovo approccio del governo olandese potrebbe avere un impatto sia sulla direttiva sui nitrati sia sul quadro comunitario per le aree protette, noto come Natura 2000.

Da un lato, i partiti al governo affermano che porteranno gli standard di azoto e fosfati nelle acque di superficie in linea con i Paesi vicini, come Belgio e Germania, nel tentativo di ridurre le aree inquinate da nutrienti. Dall'altro, i Paesi Bassi rivedranno la designazione delle aree vulnerabili all'interno di Natura 2000, attualmente soggetta a revisione da parte degli Stati membri.

La precedente politica nazionale prevedeva di considerare "vulnerabile" l'intero Paese. "I Paesi Bassi dimostreranno a Bruxelles che alcune aree non sono più vulnerabili, questo può essere fatto immediatamente", si legge nell'accordo di coalizione.

La posizione del nuovo governo sembra comunque vicina a quella della Commissione europea riguardo alle nuove regole per il trasporto di animali vivi proposte lo scorso dicembre. "Il trasporto di animali su lunghe distanze dovrebbe essere interrotto se non può essere fatto secondo i requisiti europei applicabili in materia di benessere degli animali", si legge nel testo.

Per quanto riguarda il commercio, il nuovo governo olandese si impegnerà a vietare le importazioni di ciò che non può essere prodotto nei Paesi Bassi per garantire condizioni di parità nella conclusione di accordi commerciali internazionali.