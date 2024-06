Diritti d'autore Andreea Alexandru/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Inghilterra avanti nel torneo, Serbia eliminata nel gruppo C. La Danimarca finisce seconda per il ranking, la Slovenia tra le migliori terze. L'Olanda, sconfitta per 3 a 2 dall'Austria nel gruppo D, verrà ripescata come migliore terza. Francia qualificata come seconda