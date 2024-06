Le limitazioni comprendono media di oltre 20 paesi dell'Ue, compreso il servizio pubblico italiano Rai, la tv La7, i quotidiani la Repubblica, La Stampa. Secondo il ministero degli Esteri diffondono sistematicamente false informazioni sullo svolgimento dell'operazione militare speciale

"In risposta alla decisione presa dal Consiglio Ue il 17 maggio di vietare 'qualsiasi attività televisiva' di tre media russi (Ria Novosti, Izvestia e Rossiyskaya Gazeta), che entra in vigore oggi, 25 giugno, vengono introdotte contromisure limitando l'accesso dal territorio della Federazione Russa alle risorse radiotelevisive di una serie di media degli Stati membri dell'Unione europea e di operatori di media europei che diffondono sistematicamente false informazioni sullo svolgimento dell'operazione militare speciale (guerra in Ucraina, ndr.)". Così la nota del ministero degli Esteri russo come misura di ritorsione contro l'analoga decisione di Bruxelles.

Il dicastero aggiunge che se le restrizioni sui media russi verranno revocate, anche la parte russa riconsidererà la propria decisione nei confronti dei suddetti operatori dei media.

Quali sono i media europei bloccati da Mosca

L'elenco dei media, pubblicato dal ministero degli Esteri russo comprende testate di oltre 20 paesi dell'Ue: per l'Italia i giornali italiani La Stampa e la Repubblica, il servizio pubblico Rai, la televisione privata La7. A queste si aggiungono l'austriaca Orf, il portale ungherese 444, i giornali tedeschi Der Spiegel, Die Zeit e Frankfurter Allgemeine Zeitung, i giornali spagnoli El Mundo, El Pais, l'agenzia Efe, i francesi giornali Le Monde, La Croix e Agence France-Presse, Politico, Euobserver e altri.