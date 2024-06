I manifestanti hanno assalito il parlamento di Nairobi al culmine della manifestazione di protesta contro la legge finanziaria approvata martedì. Attaccati veicoli e personale della Croce Rossa del Kenya: alcuni volontari sono rimasti feriti durante i soccorsi

Migliaia di manifestanti hanno preso d'assalto martedì gli edifici del parlamento del Kenya, a Nairobi, dopo la notizia dell'approvazione della legge finanziaria. Parte dell'edificio è stata data alle fiamme.

Il bilancio provvisorio, destinato a salire, dei dimostranti morti nella capitale è al momento di cinque persone, decine i feriti.

Posted by Michela Morsa on Tuesday, June 25, 2024 Manifestanti nei pressi del lago Naivasha, in Kenya. Michela Morsa/Euronews

Proteste in Kenya: morti e feriti negli scontri tra manifestanti e polizia

Amnesty International ha segnalato oltre cinquanta arresti e decine di persone "rapite o scomparse per mano di agenti in uniforme e non". Si tratterebbe principalmente di attivisti o influencer che si erano schierati, tramite le loro pagine social, a favore delle proteste antigovernative sfociate negli incidenti di martedì.

Le proteste sono state infatti per lo più organizzate e guidate su piattaforme social come X e TikTok.

I manifestanti sono riusciti a fare irruzione nel Parlamento dando alle fiamme un'ala dell'edificio, mentre alcuni parlamentari sono stati evacuati attraverso dei tunnel d'emergenza.

Presi d'assalto anche altri edifici pubblici, tra cui il palazzo del municipio di Nairobi e la sede del partito Alleanza democratica unita (Uda) del presidente William Ruto.

Proteste in Kenya, presidente Ruto portato via in elicottero da località vicino Nairobi

Manifestanti nei pressi del lago Naivasha, Kenya Michela Morsa/Euronews

Poco distante da Nairobi i manifestanti si sono diretti verso un hotel dove si trovava il presidente Ruto nei pressi del lago Naivasha, a meno di 100 km dalla capitale. Lo riporta la giornalista di Euronews Michela Morsa sul posto.

Ruto è poi stato portato via a bordo di un elicottero in una località non ancora nota.

Proteste in Kenya: registrate limitazioni a Internet

Durante le proteste l'associazione di sicurezza informatica NetBlocks ha riscontrato un forte calo nella disponibilità della rete Internet, sebbene solo pochi giorni fa le autorità keniote abbiano dichiarato che non avrebbero limitato l'accesso alla rete.

"Abbiamo riscontrato un'interruzione su due dei nostri cavi sottomarini che trasportano il traffico Internet dentro e fuori il Paese", si legge in una nota della compagnia di telecomunicazioni keniota Safaricom nel confermare la limitazione parziale della rete Internet nel Paese.

La compagnia sottolinea di aver attivato misure per ridurre al minimo le interruzioni del servizio e mantenere i cittadini connessi in attesa del completo ripristino dei cavi.

Cosa prevede la contestata legge finanziaria approvata in Kenya

Il parlamento del Kenya ha approvato martedì la controversa legge finanziaria 2024 con 195 voti a favore e 106 contrari dopo che l'opposizione aveva ritirato i suoi emendamenti definendoli "un esercizio inutile".

Dalle proposte di nuove tasse, in seguito alle proteste di piazza in corso, sono state ritirate le imposte del 16 per cento sul pane e del 25 per cento sull'olio vegetale, e quella del 2,5 per cento sul valore delle autovetture. A scatenare la rabbia della popolazione è però sopratutto l'imposta sul pane, in precedenza pari a zero.

La richiesta dei manifestanti riguarda il ritiro integrale del testo, denunciando da parte del governo un imbroglio: l'intenzione sarebbe quella di compensare il ritiro di alcune tasse con l'introduzione di altre, ad esempio l'aumento del 50 per cento dell'imposta sul carburante.

Le proteste contestano una controversa legge finanziaria che dovrebbe introdurre nuove tasse

Nel Paese l'inflazione su base annua si attesta al 5,1 per cento anche a causa della disoccupazione giovanile. Sebbene il tasso di disoccupazione complessivo in Kenya sia del 12,7 per cento, quello giovanile (15-34 anni, che costituiscono il 35 per cento della popolazione), è attorno al 67 per cento.

La Croce Rossa del Kenya ha denunciato che i suoi veicoli sono stati attaccati, il personale e alcuni suoi volontari sono rimasti feriti mentre trasportavano persone lontano dalle proteste in corso.

"Non possiamo fornire interventi salvavita senza accesso e sicurezza per il nostro personale e i nostri volontari. È fondamentale che ci venga concesso l'accesso per continuare i nostri sforzi umanitari senza ostacoli", ha scritto la Croce Rossa su X.