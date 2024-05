In Nuova Caledonia è stato dichiarato lo stato di emergenza per via delle violente proteste, arrivate giovedì al quarto giorno consecutivo, contro la riforma costituzionale varata dalla Francia. Barricate e scontri nella capitale Nouméa, quattro morti e centinaia di arresti

Non si placano le proteste in Nuova Caledonia, l'arcipelago francese nel sud del Pacifico, dove mercoledì è stato dichiarato lo stato di emergenza per via dei violenti scontri scoppiati lunedì per la riforma costituzionale di Parigi, contro cui si è schierato il movimento indipendentista del Paese Flnks.

Sono quattro i morti, tra cui un agente delle forze dell'ordine. Secondo quanto dichiarato dalle autorità francesi sono più di trecento i feriti e centinaia le persone arrestate. “Ci troviamo in una situazione insurrezionale”, ha commentato L'Alto commissario della Repubblica della Nuova Caledonia, Louis Le Franc.

Saccheggi e violenze nella capitale Nouméa

Il coprifuoco non è bastato ad arginare i disordini, concentrati soprattutto nella capitale Nouméa, dove da lunedì è rimasto chiuso temporaneamente anche l'aeroporto e molti residenti si sono barricati in casa per tenersi al riparo dai saccheggi e dalle violenze.

Nei quartieri residenziali è impossibile non incorrere nei "comitati di quartiere", sorti nelle prime ore della rivolta, che hanno istituito veri e propri posti di blocco, secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Monde. Per far fronte alla situazione, il governo francese ha inviato i rinforzi sull'isola, che conta poco meno di 300mila abitanti. Il ministero dell'Interno ha dichiarato che 500 agenti aggiuntivi erano attesi nell'Arcipelago entro poche ore, per aiutare i 1.800 poliziotti e gendarmi già presenti.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato il secondo consiglio per la Difesa in due giorni.

Caldoches e Kanak, i referendum sull'indipendenza

La riforma di Parigi è volta ad allargare l'elettorato a chi è nato in Nuova Caledonia o vi risiede da almeno dieci anni. Una misura, secondo gli indipendentisti, che favorisce politicamente il gruppo etnico dei Caldoches ( circa il 30-35 per cento della popolazione, per lo più discendenti dei coloni francesi) a scapito dei nativi, i Kanak (il 45 per cento della popolazione circa). I Kanak in passato sono stati ampiamente discriminati e vittime di politiche di segregazione.

La Nuova Caledonia è stata colonizzata dalla Francia nel 1853 e divenne, nel decennio successivo, una colonia penale per circa quarant'anni. Nel 2018, nel 2020 e nel 2021, sono stati indetti dei referendum per l'indipendenza dalla Francia, ma in tutte le occasioni ha vinto il no, anche a causa dell'alto tasso di astensionismo.